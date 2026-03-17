David Puscas, noi declarații controversate. Vrea să-i ia sau nu averea Luminiței Anghel?

David Pușcas a povestit la un podcast faptul că în momentul de față nu are ce moștenire să ia de la mama lui. Nu de alta, dar Luminița Anghel nu are ce să îi ofere.

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel a povestit că nu are ce avere să vâneze, așa cum se speculează. ”Pentru oamenii care spun că eu fac asta pentru moștenire. Nu are ce să-mi lase mama, ce să-mi lase? Rochiile ei de scenă? Ce pot să fac cu ele? A muncit o viață întreagă și și-a bătut joc de propria ei carieră, umilindu-mă pe mine.

Și Dumnezeu nu a ajutat-o. E mama pe post? Nu! Unde cântă mama? Pe la evenimente din alea de nu a auzit nici naiba nu a auzit. Festivalul de copii ”nucu pădurii”, de nu știe nimeni de el”, a spus acesta.

Acesta face și afirmații dureroase la adresa artistei. ”O vezi pe mama la ”Vocea României”? O vezi pe mama în producții mari? Nu mai e băgată în seamă pentru că nu e relevantă. Nu mai e loc pentru ea.

Știu lupta asta a lor, dar nici ei nu vor să reinventeze, că el sunt vocile de aur ale României. Sunteți, dar când ești arogantă, rea și subminezi pe toată lumea că erai tu înaintea lor, Dumnezeu nu te ajută”, a mai spus fiul adoptiv.

Luminița Anghel și David se află într-un scandal continuu de mai bine de șase ani. Acesta o acuză că îl neglijează, în timp ce cântăreața spune că i-ar fi pus în pericol chiar viața fiului ei natural.

Deși David este major și apt pentru a se întreține, în continuare o acuză pe mama lui că nu l-a ajutat în acest sens. De altfel, acesta nu a reușit să păstreze niciun job pe care l-a avut în trecut pentru că nu era parolist și nu respecta programul.