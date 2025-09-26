Monden

David Pușcaș cere ajutorul urmăritorilor săi pentru plata chiriei din octombrie

Comentează știrea
David Pușcaș cere ajutorul urmăritorilor săi pentru plata chiriei din octombrieSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

David Pușcaș a solicitat sprijinul urmăritorilor săi pentru a-și achita chiria pe luna octombrie, după ce a vorbit în mediul online despre dificultățile financiare cu care se confruntă. Fiul artistei Luminița Anghel a subliniat că plata chiriei reprezintă o prioritate și că sprijinul comunității sale este important.

David Pușcaș își roagă urmăritorii să-l ajute cu chiria

David Pușcaș a dezvăluit că are nevoie de 250 de euro pentru chiria din luna octombrie. Într-o postare recentă, el a transmis: „Hai că o să reușim noi. Să plătesc chiria pe luna octombrie, un vis. Atât îmi doresc. Visul de a avea acoperiș deasupra capului. Visul suprem. Flacăra visului. Cine aprinde flacăra speranței?”.

David Pușcaș folosește frecvent mediul online pentru a-și arăta activitățile zilnice și pentru a rămâne conectat cu comunitatea sa. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel le-a arătat urmăritorilor de pe TikTok bunurile pe care a decis să le vândă pentru a-și acoperi cheltuielile de chirie și întreținere.

Tânărul a decis să-și vândă bunurile pentru a strânge bani de chirie

Pentru a strânge suma necesară pentru chirie și întreținere, David Pușcaș a decis să vândă un ghiozdan pe care îl deține de mai mulți ani, achiziționat din câștigurile obținute ca ajutor de barman. Într-o postare pe TikTok, el a explicat că ghiozdanul este nou, nu a fost folosit niciodată și dispune de un buzunar mare, fiind suficient de încăpător.

Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
Cenzură online în China. Optimism obligatoriu impus de Partidul Comunist
Cenzură online în China. Optimism obligatoriu impus de Partidul Comunist
David Pușcaș și Luminița Anghel

David Pușcaș și Luminița Anghel. Sursa foto Captură video

De asemenea, a menționat că poate fi oferit și cu autograf, în special fanilor din București.David Pușcaș a precizat că a achitat deja o parte din chirie, dar mai are nevoie de aproximativ 400 de lei pentru a acoperi cheltuielile aferente.

David Pușcaș a dat-o în judecată pe Luminița Anghel

Luminița Anghel și fiul ei adoptiv, David Pușcaș, se află într-un conflict de câțiva ani, iar situația pare să fi ajuns acum și în instanță. Tânărul susține că are dreptul la un apartament din partea mamei sale.

Pe lângă strângerea de fonduri, David Pușcaș a vorbit recent despre dorința de a-și apăra dreptul la locuință în instanță. „Eu la tribunal o să spun tot. O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți mi s-au făcut, prin ce pericole m-a pus această situație. Am dreptul la căsuța mea cerească și sfântă.”, a declarat David Pușcaș într-un videoclip recent.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:54 - Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
19:47 - „Festival” de antisemitism la Universitatea Virginia Tech
19:42 - Secrete din dosarul spionului Alexandru Bălan. Legătura cu ofițerii KGB Belarus și SRI
19:34 - UE dezbate un împrumut de miliarde pentru Kiev, garantat cu active rusești
19:22 - Ultimul cuvânt rostit de Mioara Roman. Oana era de față
19:14 - Traian Băsescu: Sistemul sanitar, o organizare de tip sovietic. Cifrele pe care nimeni nu le spune

HAI România!

Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes

Proiecte speciale