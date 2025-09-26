David Pușcaș cere ajutorul urmăritorilor săi pentru plata chiriei din octombrie

David Pușcaș a solicitat sprijinul urmăritorilor săi pentru a-și achita chiria pe luna octombrie, după ce a vorbit în mediul online despre dificultățile financiare cu care se confruntă. Fiul artistei Luminița Anghel a subliniat că plata chiriei reprezintă o prioritate și că sprijinul comunității sale este important.

David Pușcaș a dezvăluit că are nevoie de 250 de euro pentru chiria din luna octombrie. Într-o postare recentă, el a transmis: „Hai că o să reușim noi. Să plătesc chiria pe luna octombrie, un vis. Atât îmi doresc. Visul de a avea acoperiș deasupra capului. Visul suprem. Flacăra visului. Cine aprinde flacăra speranței?”.

David Pușcaș folosește frecvent mediul online pentru a-și arăta activitățile zilnice și pentru a rămâne conectat cu comunitatea sa. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel le-a arătat urmăritorilor de pe TikTok bunurile pe care a decis să le vândă pentru a-și acoperi cheltuielile de chirie și întreținere.

Pentru a strânge suma necesară pentru chirie și întreținere, David Pușcaș a decis să vândă un ghiozdan pe care îl deține de mai mulți ani, achiziționat din câștigurile obținute ca ajutor de barman. Într-o postare pe TikTok, el a explicat că ghiozdanul este nou, nu a fost folosit niciodată și dispune de un buzunar mare, fiind suficient de încăpător.

De asemenea, a menționat că poate fi oferit și cu autograf, în special fanilor din București.David Pușcaș a precizat că a achitat deja o parte din chirie, dar mai are nevoie de aproximativ 400 de lei pentru a acoperi cheltuielile aferente.

Luminița Anghel și fiul ei adoptiv, David Pușcaș, se află într-un conflict de câțiva ani, iar situația pare să fi ajuns acum și în instanță. Tânărul susține că are dreptul la un apartament din partea mamei sale.

Pe lângă strângerea de fonduri, David Pușcaș a vorbit recent despre dorința de a-și apăra dreptul la locuință în instanță. „Eu la tribunal o să spun tot. O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți mi s-au făcut, prin ce pericole m-a pus această situație. Am dreptul la căsuța mea cerească și sfântă.”, a declarat David Pușcaș într-un videoclip recent.