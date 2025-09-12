Istoria tensiunilor Luminița Anghel - David Pușcaș. Două decenii de reproșuri și scandaluri

În 1998, Luminița Anghel și fostul ei soț, Marcel Pușcaș, au făcut ce părea atunci un gest exemplar: au adoptat un băiețel de doar doi ani. Copilul, pe care l-au numit David, a crescut în umbra publică a mamei sale adoptive, fiind prezent în turnee și în presa mondenă ca „fiul” unei mare artiste.

Ce a urmat, însă, a transformat o poveste de familie în unul dintre cele mai mediatizate conflicte intime din show-bizul românesc.

La început, relația părea strânsă: Luminița îl ducea cu ea, îi asigura vizibilitate și părea să îi ofere stabilitate. Trecerea timpului și apariția fiului biologic, Filip, au modificat însă dinamica familiei. Potrivit declarațiilor făcute de artistă în emisiuni, situația a degenerat din cauza unor comportamente agresive ale lui David în raport cu fratele său.

Pe măsură ce David Pușcaș a crescut, legătura cu familia adoptivă s-a răcit. El însuși a alimentat tensiunea cu declarații dure despre părinții adoptivi, spunând că nu-i cunoaște pe mulți dintre ei.

„Pe tatăl adoptiv nu-l cunosc, nu l-am cunoscut niciodată… Cel puțin figura lui îmi este complet străină.” În interviuri și postări, David a sugerat că, după divorțul dintre Anghel și Marcel, relațiile s-au rupt iremediabil.

Tânărul a mai declarat că artista nu a putut accepta niciodată orientarea sa sexuală și că are o relație cu un băiat. David a povestit că mama „era foarte cool și mișto în tinerețe”, dar că totul s-a schimbat când și-a refăcut viața.

„Mama mă scotea cu iubitul meu în mall doar ca să ne vadă lumea pe toți. A făcut asta, pentru că voia să scape de mine din casă.”

David a recunoscut public că a avut de-a face cu probleme de sănătate mintală și cu consumul de droguri. A povestit despre crize severe, automutilare și episoade în care își făcea rău intenționat. El a afirmat că a întrerupt medicația prescrisă pentru tulburare de tip borderline în perioade în care consuma droguri, apoi s-a oprit și a început, din nou, terapie.

Acesta a spus că s-a apucat de substanțe interzise din cauza artistei, care se comporta urât cu el. „E o stare îngrozitoare după ce consumi… Mi-am asumat, mi-am făcut rău voit, dar acum vreau să îndrept asta.”

În ultimii ani, David a început să folosească intens rețelele sociale pentru a obține sprijin financiar. Pe TikTok a postat clipuri în care cerea ajutor pentru chirie și întreținere, explicând că nu are un loc de muncă stabil și că Luminița Anghel nu mai vorbește cu el deloc.

„Băiatul vostru își caută job. Nu mă duc la shaormerie, nu. Trebuie să îmi găsesc job, că am deadline până în februarie să îmi găsesc job, altfel o să dorm pe străzi. M-ar ajuta pe Revolut dacă mi-ați trimite.”

Mesajele lui au fost primite variat: de la donații și sprijin verbal la critici care îl acuză că transformă drama personală în spectacol.

În același timp, David a alternat între gesturi de regret și atacuri publice la adresa Luminiței: a exprimat dorința de împăcare, dar și reproșuri dure. „Nu i-am mai auzit vocea de foarte mulți ani dar o simt lângă mine mereu… Sper că este bine unde este ea,” a spus el în anumite mesaje, în timp ce în altele a pus sub semnul întrebării sinceritatea sau comportamentul mamei adoptive.

Pe lângă disputa de lungă durată cu Luminița Anghel, David a spus recent că este implicat și într-un conflict cu un travestit de pe TikTok și că se va ajunge în instanță.