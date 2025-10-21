Luminița Anghel a primit îndrumare divină de la un călugăr. I s-a spus exact ce să facă

Cântăreața Luminița Anghel a povestit la un podcast faptul că a primit ghidare divină legat de ceea ce urma să facă. Un călugăr a fost cel care i-a îndrumat pașii.

Artista a povestit că a primit semne de la Dumnezeu într-un moment de cumpănă. Mai exact atunci când mama acesteia era foarte bolnavă. ”Un călugăr mi-a spus, doamna Anghel, o să se facă un schimb. Lăsați-o pe mama să se odihnească că e foarte bolnavă. Eu am crezut că schimbul se va face așa: o adopt pe Măriuca și moare mama.

El în schimb, ce crezi că a continuat și mi-a zis: lăsați-o pe fată să se întoarcă la mama ei că așa e mai bine. Știi care a fost schimbul? A murit mama și am rămas însărcinată cu Filip. Acesta a fost schimbul de care vorbea călugărul”, a explicat cântăreața.

Ba mai mult, întâlnirea a fost una extrem de ciudată. Asta pentru că ulterior aceasta nu l-a mai văzut niciodată pe călugărul în cauză. ”Nu l-am mai văzut de atunci în viața mea și nici nu-l văzusem vreodată în viața mea până atunci.

M-a dus doamna aceasta director la el. Și Măriuca a plecat, dar știi că toate lucrurile se întâmplă pe pământul acesta cu un scop. Eu am rămas însărcinată cu soțul meu imediat”, a mai spus Luminița Anghel.

Cert este că după ce a rămas însărcinată și l-a adus pe lume pe fiul ei, problemele nu au încetat pentru artistă. Asta pentru că David, băiatul adoptiv nu l-a acceptat prea bine, pe fiul ei biologic.

Mai mult, artistei i-a fost la un moment dat teamă de ceea ce ar putea să facă David cu Filip. Drept urmare a decis să îi închirieze un apartament fiului adoptiv. Dar lucrurile nu au mers bine, drept urmare în cele din urmă cântăreața a stopat orice fel de comunicare cu David.