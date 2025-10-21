Monden

Luminița Anghel a primit îndrumare divină de la un călugăr. I s-a spus exact ce să facă

Comentează știrea
Luminița Anghel a primit îndrumare divină de la un călugăr. I s-a spus exact ce să facăSursa foto/ facebook
Din cuprinsul articolului

Cântăreața Luminița Anghel a povestit la un podcast faptul că a primit ghidare divină legat de ceea ce urma să facă. Un călugăr a fost cel care i-a îndrumat pașii.

Luminița Anghel

Artista a povestit că a primit semne de la Dumnezeu într-un moment de cumpănă. Mai exact atunci când mama acesteia era foarte bolnavă. ”Un călugăr mi-a spus, doamna Anghel, o să se facă un schimb. Lăsați-o pe mama să se odihnească că e foarte bolnavă. Eu am crezut că schimbul se va face așa: o adopt pe Măriuca și moare mama.

El în schimb, ce crezi că a continuat și mi-a zis: lăsați-o pe fată să se întoarcă la mama ei că așa e mai bine. Știi care a fost schimbul? A murit mama și am rămas însărcinată cu Filip. Acesta a fost schimbul de care vorbea călugărul”, a explicat cântăreața.

O apariție rară

Ba mai mult, întâlnirea a fost una extrem de ciudată. Asta pentru că ulterior aceasta nu l-a mai văzut niciodată pe călugărul în cauză. ”Nu l-am mai văzut de atunci în viața mea și nici nu-l văzusem vreodată în viața mea până atunci.

Legendele și blestemele din Maramureș. Povești vechi de secole, cuprinse între credință și mister
Legendele și blestemele din Maramureș. Povești vechi de secole, cuprinse între credință și mister
Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată

M-a dus doamna aceasta director la el. Și Măriuca a plecat, dar știi că toate lucrurile se întâmplă pe pământul acesta cu un scop. Eu am rămas însărcinată cu soțul meu imediat”, a mai spus Luminița Anghel.

Filip și David nu s-au putut înțelege

Cert este că după ce a rămas însărcinată și l-a adus pe lume pe fiul ei, problemele nu au încetat pentru artistă. Asta pentru că David, băiatul adoptiv nu l-a acceptat prea bine, pe fiul ei biologic.

David Pușcaș și Luminița Anghel

David Pușcaș și Luminița Anghel. Sursa foto Captură video

Mai mult, artistei i-a fost la un moment dat teamă de ceea ce ar putea să facă David cu Filip. Drept urmare a decis să îi închirieze un apartament fiului adoptiv. Dar lucrurile nu au mers bine, drept urmare în cele din urmă cântăreața a stopat orice fel de comunicare cu David.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Legendele și blestemele din Maramureș. Povești vechi de secole, cuprinse între credință și mister
23:47 - Luminița Anghel a primit îndrumare divină de la un călugăr. I s-a spus exact ce să facă
23:35 - Grindeanu, despre refuzul lui Bolojan privind propunerea PSD: Pune prea mult orgoliu
23:24 - Fenomenul straniu de pe Lună: Ce sunt luminile misterioase care apar din senin
23:15 - Siegfried Mureșan, despre propunerea PSD: Când un politician vrea să îngroape o temă, sugerează un grup de lucru
23:06 - Violonistul Cristian Botgros a câştigat lupta pentru viaţă. Nepotul dirijorului orchestrei „Lăutarii” a fost externat

HAI România!

Noua ipoteză despre explozia din Rahova
Noua ipoteză despre explozia din Rahova
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT

Proiecte speciale