David Pușcaș, despre tatăl său, Marcel Pușcaș: „Sunt victima neînțelegerilor dintre ei”

Adoptat de Luminița Anghel la vârsta de doar doi ani, David Pușcaș trăiește astăzi o relație complet ruptă atât de mama, cât și de tatăl său adoptiv, fostul fotbalist și om de afaceri Marcel Pușcaș. „La ultima noastră discuție mi-a zis: ‘Du-te la mama ta!’ E supărat că, la divorțul lor, am ales să rămân cu mama. M-a pedepsit, cred”, a declarat David Pușcaș.

Deși copilăria lui părea, la început, una fericită, tânărul – ajuns acum la 29 de ani – spune că, odată cu destrămarea familiei, a ajuns să fie „singur pe lume”.

În ultimii ani, numele lui David Pușcaș a apărut în presă mai mult în contextul conflictelor cu mama sa adoptivă și al aparițiilor controversate din mediul online, în care vorbea despre lipsa de sprijin din partea familiei.

David Pușcaș a fost înfiat de Luminița Anghel și Marcel Pușcaș în 1998. La vremea aceea avea doi ani, iar artista îl lua peste tot cu ea, inclusiv în turnee, încercând să-i ofere o copilărie frumoasă. Relația s-a schimbat însă complet după nașterea lui Filip, fiul biologic al cântăreței.

Astăzi, David mărturisește că nu mai are nicio legătură nici cu tatăl adoptiv, cu care nu a mai vorbit de mulți ani. „Cu tata n-am mai vorbit nici la telefon, nu i-am mai scris, nu l-am mai căutat, de foarte mult timp. Nu am mai îndrăznit. Sunt victima neînțelegerilor dintre ei. Cu mama n-am mai vorbit de 10 ani, iar pe tata nu l-am mai văzut de când aveam 7–8 ani”, a mai povestit David Pușcaș pentru click.ro.

Într-un interviu mai vechi, tânărul susținea că nu l-a cunoscut cu adevărat niciodată pe tatăl adoptiv. „Pe tatăl adoptiv nu-l cunosc, nu l-am cunoscut niciodată. De când au divorțat ei și s-au bălăcărit pe la televiziuni, relația mea cu el nu a mai existat. Eu nici măcar nu mai știu ce zodie este. Nici nu am ce să-i reproșez, pentru că nu-l cunosc. Nici pe mama, nici pe Pușcaș, nu-i cunosc. Nu m-au lăsat, nu i-am cunoscut niciodată. Cel puțin figura lui îmi este complet străină”, spunea David.

De partea cealaltă, Luminița Anghel a povestit în urmă cu câteva luni, într-un podcast realizat de Cătălin Măruță, că fiul său adoptiv a avut, încă din copilărie, episoade violente și reacții care au speriat-o. Artista susține că s-a temut constant pentru siguranța fiului ei biologic.

„Îmi pare rău că plâng. Mi se pare ridicol și o să zică lumea că mă victimizez, dar nu este adevărat. (…) Când au început problemele, și au început devreme, deja din clasa a V-a, cu băiatul acesta căruia nu vreau să-i spun numele pentru că mi-a călcat în picioare toată onoarea de mamă, de femeie, de om, de artist. Dintr-o răzbunare de om fără suflet. Am fost o mamă normală, obișnuită. Care își iubea copilul și care și-a îngrijit copilul”, a declarat artista.

Luminița Anghel a susținut că băiatul avea momente de violență și se automutila: „Nu s-ar fi schimbat nimic, niciodată, dacă el nu începea să aibă acest comportament absolut deviant în familia mea și să-mi pună viața mie în pericol și viața lui Filip. Eu n-am putut să-l las pe băiatul cel mare niciodată cu Filip singur. Nu vrei să știi ce priviri, câtă ură. Mi-a fost frică să nu-i pună pernă pe față. Eu am trăit un coșmar despre care oamenii nu știu și despre care n-am vrut să vorbesc.”

Artista a mai adăugat că unul dintre cele mai tensionate momente a fost atunci când David ar fi aruncat cu o sticlă spre copilul ei: „Avea niște reacții atât de violente, se automutila. Se lovea cu capul de podea, spărgea totul în cameră. Când a aruncat prima dată cu o sticlă de parfum înspre scoica lui Filip, sticla s-a făcut țăndări. Copilul era în brațe la femeia aceasta din Anglia. Ăsta a fost norocul pentru care copilul nu a pățit vreo nenorocire.”

După ani de conflicte publice și acuzații reciproce, relația dintre David Pușcaș și Luminița Anghel pare iremediabil ruptă, iar tânărul continuă să afirme că se consideră „un copil abandonat de doi părinți care n-au știut să-l iubească”.