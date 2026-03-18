David Pușcaș continuă scandalul. „Mama l-a înșelat pe tata cu un străin”

David Pușcaș, copilul adoptiv al Luminiței Anghel a spus la un podcast faptul că Luminița Anghel și-ar fi înșelat soțul de la acel moment. Ba mai mult, presupusul amant i-ar fi adus cadouri lui David pe care artista le-ar fi ascuns.

Fiul adoptiv al Luminiței Anghel continuă seria de acuzații la adresa artistei. ”Mama l-a și înșelat pe tata când erau căsătoriți. Avea mama pe unul, un străin care îmi aducea mie cadouri și mama le ascundea mereu, sus pe mobilă.

Probabil tata a aflat și na. Eu o știu cel mai bine pe mama, știu ce spun. Nici măcar soțul actual nu o cunoaște pe mama cum o cunosc eu. Mama a fost o femeie superbă când era tânără, dar am văzut eu ce-a făcut mama în tinerețile ei. Era neliniștită, foarte neliniștită”, a spus David Pușcaș.

Despre prima căsătorie a Luminiței Anghel, fiul adoptiv are numai cuvinte urâte. ”Și-au bătut joc unii de alții, din punctul meu de vedere. Și-au bătut joc de căsnicia lor. Îmi aduc aminte faze foarte urâte cum urlau unii la alții, cum aruncau cu obiecte între ei.

Eu am asistat de mic la aceste scene. Trăgeau canapelele mă blocau într-o cameră. În casa mea de pe Calea Victoriei, unde trebuia să copilăresc, că acolo am deschis ochii cu amândoi”, a mai explicat acesta.

Ba mai mult, David Pușcaș o acuză pe Luminița Anghel că și-ar fi bătut joc de mai multe vieți, nu doar de a lui. ”Și-a bătut joc de mai multe vieți, nu doar de a mea”, a mai spus el.

Războiul dintre cei doi durează de câțiva ani de zile. Mai exact din momentul în care David a împlinit 18 ani și Luminița Anghel a decis să nu îl mai ajute financiar. De atunci, de câte ori are ocazia, fiul adoptiv face declarații dure la adresa cântăreței. Aceasta le-a negat în mai multe rânduri, dar în ultima perioadă a decis să se ocupe mai mult de familia ei, decât să contracareze spusele lui David.