Dat afară de la CFR Cluj, antrenorul Andrea Mandorlini a vorbit despre haosul din Gruia

Dat afară de la CFR Cluj, antrenorul Andrea Mandorlini a vorbit despre haosul din Gruia
Andrea Mandorlini (65 de ani) a fost dat afară de la CFR Cluj după două luni de la numire. Antrenorul a încheiat cu un gust amar cel de-al treilea mandat la formația din Gruia și a vorbit despre problemele pe care le-a întâlnit la fosta campioantă a României.

Andrea Mandorlini, discurs dur după plecarea de la CFR Cluj

Italianul acuză că nu a avut destul timp pentru a încerca să corecteze câteva dintre lucrurile care nu funcționau la CFR. „Îmi pare foarte rău pentru felul în care s-a încheiat această experiență, pentru că îmi place cu adevărat România: iubesc Transilvania, iubesc Clujul, Brașovul, Sibiul. Din păcate, nu mi s-a permis să fac ceea ce trebuia să fac cu echipa. Când am ajuns, am găsit un grup fragmentat, împărțit în grupuri de jucători, cu un lot supradimensionat care nu permitea desfășurarea unor antrenamente normale.

Relațiile dintre jucători erau rupte, nu exista coeziune, iar timpul scurt avut la dispoziție nu mi-a permis să o creez, mai ales cu un lot de peste 35 de jucători. Situația era complicată și era nevoie de timp și răbdare pentru a reconstrui. Din păcate, acest timp nu mi-a fost acordat”, a spus Mandorlini pentru prosport.ro.

CFR Cluj - FCSB

Nu a discutat cu Iuliu Mureșan

Antrenorul a mai spus că nu a avut timp să discute cu președintele Iuliu Mureșan, abia revenit la echipă. „Domnul Mureșan nici măcar nu a avut timp să vorbească cu mine. Eu plecasem spre București pentru meciul de luni, iar între timp totul s-a schimbat peste noapte. De la prima lui declarație, în momentul sosirii, când spusese clar că nu a venit să schimbe antrenorii, până a doua zi, totul s-a răsturnat. Deciziile erau deja luate de alte persoane, nu de domnul Mureșan. Nu știu exact de cine, și nici nu mai contează, dar e clar că direcția era deja stabilită, pentru că primisem semnale dinainte despre acest final.

„Această mentalitate a generat o presiune uriașă”

Mi s-a transmis încă din momentul sosirii că, la CFR, un rezultat de egalitate este considerat un eșec. Această mentalitate a generat o presiune uriașă asupra întregului proces de reconstrucție, într-un context în care echipa avea deja dificultăți evidente dinainte”, a mai afirmat Mandorlini.

