Daniela Panioglu, declarație care a aprins justiția din România. Ce pot face procurorii, de fapt

Daniela Panioglu, fosta judecătoare, a fost aspru criticată pe Facebook după ce a afirmat că „procurorii sunt singurii care pot să examineze o hotărâre judecătorească, dacă este dată abuziv sau nu”. Declarația este considerată juridic incorectă și poate induce publicului idei greșite despre funcționarea sistemului de justiție.

În realitate, responsabilitatea de a analiza legalitatea și temeinicia unei hotărâri judecătorești revine instanțelor. Dacă o decizie judecătorească este contestată, ea este evaluată prin apel, recurs sau alte căi prevăzute de lege.

Procurorii intervin doar în situații în care există suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni, precum corupția sau abuzul în serviciu, și nu pentru a judeca dacă hotărârea a fost corectă din punct de vedere juridic.

Una dintre confuziile principale pe care o creează afirmația fostei judecătoare este confundarea erorii judiciare cu infracțiunea penală.

O hotărâre greșită nu implică automat fapta penală a judecătorului. Judecătorii nu răspund penal pentru modul în care interpretează legea sau evaluează probele, cu excepția situațiilor extreme de rea-credință sau abateri grave. Aceasta distincție este esențială pentru menținerea independenței justiției.

Sistemul judiciar funcționează pe mai multe paliere. Instanțele verifică legalitatea hotărârilor prin căi de atac, Inspecția Judiciară poate investiga abateri disciplinare, iar procurorii cercetează eventuale infracțiuni. Fiecare instituție are atribuții clar definite și nu există un singur organism care să dețină monopolul asupra evaluării deciziilor judecătorești.

Afirmația Danielei Panioglu riscă să transmită mesajul fals că procurorul ar fi arbitru suprem al justiției, ceea ce contrazice principiile statului de drept. În realitate, corectarea erorilor se face prin mecanisme legale, iar independența judecătorilor este protejată prin structuri care respectă principiul dublei instanțe și separația clară între rolurile procurorilor și ale judecătorilor.