Justitie

Daniela Panioglu, declarație care a aprins justiția din România. Ce pot face procurorii, de fapt

Comentează știrea
Daniela Panioglu, declarație care a aprins justiția din România. Ce pot face procurorii, de faptDaniela Panioglu. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Daniela Panioglu, fosta judecătoare, a fost aspru criticată pe Facebook după ce a afirmat că „procurorii sunt singurii care pot să examineze o hotărâre judecătorească, dacă este dată abuziv sau nu”. Declarația este considerată juridic incorectă și poate induce publicului idei greșite despre funcționarea sistemului de justiție.

Daniela Panioglu, aspru criticată

În realitate, responsabilitatea de a analiza legalitatea și temeinicia unei hotărâri judecătorești revine instanțelor. Dacă o decizie judecătorească este contestată, ea este evaluată prin apel, recurs sau alte căi prevăzute de lege.

Procurorii intervin doar în situații în care există suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni, precum corupția sau abuzul în serviciu, și nu pentru a judeca dacă hotărârea a fost corectă din punct de vedere juridic.

Una dintre confuziile principale

Una dintre confuziile principale pe care o creează afirmația fostei judecătoare este confundarea erorii judiciare cu infracțiunea penală.

Transfer spectaculos la FCSB. Becali a semnat cu un jucător valoros
Transfer spectaculos la FCSB. Becali a semnat cu un jucător valoros
Jude Law îl interpretează pe Vladimir Putin în „Vrăjitorul Kremlinului”
Jude Law îl interpretează pe Vladimir Putin în „Vrăjitorul Kremlinului”

O hotărâre greșită nu implică automat fapta penală a judecătorului. Judecătorii nu răspund penal pentru modul în care interpretează legea sau evaluează probele, cu excepția situațiilor extreme de rea-credință sau abateri grave. Aceasta distincție este esențială pentru menținerea independenței justiției.

Instanță, justiție

Instanță, justiție. Sursă foto: Arhivă

Sistemul judiciar funcționează pe mai multe paliere. Instanțele verifică legalitatea hotărârilor prin căi de atac, Inspecția Judiciară poate investiga abateri disciplinare, iar procurorii cercetează eventuale infracțiuni. Fiecare instituție are atribuții clar definite și nu există un singur organism care să dețină monopolul asupra evaluării deciziilor judecătorești.

Corectarea erorilor se face prin mecanisme legale

Afirmația Danielei Panioglu riscă să transmită mesajul fals că procurorul ar fi arbitru suprem al justiției, ceea ce contrazice principiile statului de drept. În realitate, corectarea erorilor se face prin mecanisme legale, iar independența judecătorilor este protejată prin structuri care respectă principiul dublei instanțe și separația clară între rolurile procurorilor și ale judecătorilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:15 - Doliu în justiție. Judecătoarea Ioana Tripon a încetat din viață la șapte luni după pensionare
12:09 - Transfer spectaculos la FCSB. Becali a semnat cu un jucător valoros
12:03 - Franța riscă taxe record la vin și șampanie dacă refuză invitația lansată de Trump. SUA, mesaj tăios pentru Macron
11:51 - Jude Law îl interpretează pe Vladimir Putin în „Vrăjitorul Kremlinului”
11:50 - Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
11:45 - Liga Campionilor, program complet. Ce meciuri vor fi în această săptămână

HAI România!

Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina

Proiecte speciale