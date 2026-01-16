Judecătoarea Adriana Stoicescu, mesaj pentru Ilie Bolojan: Urâți visceral poporul român, doriți ca oamenii simpli să devină sclavii unui sistem

Judecătoarea Adriana Stoicescu, de la Curtea de Apel Timișoara, i-a transmis un mesaj premierului Ilie Bolojan, în care și-a exprimat punctele de vedere cu privire la imaginea judecătorilor, funcționarea sistemului judiciar și percepția autorităților asupra cetățenilor. Mesajul a fost redactat în contextul deciziilor recente ale CEDO și al modificărilor aduse legilor justiției.

În mesajul său pentru Ilie Bolojan, judecătoarea Stoicescu vorbește despre modul în care judecătorii sunt percepuți, comparativ cu alte categorii profesionale: „Pentru că nu mai scap de amărăciunea provocată de imaginea băiețelului cu carnețelul, singur printre nămeți, simt nevoia unei mici spovedanii. M-am împăcat cu ideea că urâți visceral judecătorii. Nu magistrații, doar judecătorii. Că pe unii procurori îi iubiți pătimaș, e neîndoielnic. Am înțeles că urâți dascălii, probabil ați avut parte de profesori nepricepuți. Și pe medici îi urâți, din motive pe care eu nu le înțeleg, dar sunt sigură că sunt întemeiate.”

Judecătoarea spune că Ilie Bolojan își dorește ca oamenii simpli să devină scalvii unui sistem: „Am crezut, totuși, că sunteți plin de empatie și iubiți oamenii simpli, așa cum Dumnezeu, în viziunea unora, iubește spațiile mici. Acum m-am liniștit. Dvs, Domnule Prim Ministru, urâți visceral poporul român. Împreună cu susținătorii dvs. doriți ca oamenii simpli să devină sclavi ai unui sistem care le poate decide destinul cu un simplu click, bazat pe IA. Munca dvs. și a clicii care vă susține și protejează dă roade.”

Judecătoarea Stoicescu vorbește despre efectele asupra populației: „După ce luni de zile ați luptat să transformați judecătorii în dușmanii poporului, acum ați tras lozul câștigător și ați pus cireașa pe colivă: sunteți pe cale să scăpați și de popor. Mai de frig, mai de foame, mai fără pastile, românii vor muri.

Iar dacă va mai trece unuia prin gând să dea statul ăsta în judecată, surpriză: nu va mai fi cine să judece. Sau, dacă se va mai găsi un complet, va fi unul profund rezistent care va da singura soluție acceptabilă în viitoarea lume nouă și bună și luminoasă: reclamantul va fi condamnat pentru că a îndrăznit să atace statul și să pună la îndoială narativul oficial.”

Mesajul continuă cu referiri la cadrul legal și la deciziile CEDO: „Acum, că CEDO ne dă voie să vorbim, vă spun că nu am de gând să plec curând. Deși pot. Deși, mi se toooot transmite că ar fi bine. Și nu plec nu pentru că mor de dragul ideii de justiție modernă, așa cum o gândiți dvs și asociațiile de protecție a gândacilor, pe care le ascultați și consultați, ci pentru că, privind la zbaterile colegilor mei din CSM, mă gândesc că nu e corect să fie lăsați de izbeliște. Singuri în fața haitei de mincinoși și hoți.

Mă gândesc că ar trebui să știți că sunt susținuți de foarte mulți dintre noi. Să adoptați legi, noaptea ca hoții, pentru a justifica minciunile și furtișagurile și corupția. Dar Adevărul va găsi, întotdeauna, o cale să iasă la lumină. Poate când vă întoarceți la pastorul care v-a binecuvântat, îl întrebați și despre Lumină. Nu doar despre putere”. Mesajul se încheie cu semnătura: „Un judecător obosit”.