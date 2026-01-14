Daniel Stern, actorul din „Singur Acasă”, acuzat de prostituție

Actorul Daniel Stern, cunoscut publicului larg pentru rolul lui Marv din celebra serie de filme „Singur acasă”, se confruntă cu acuzații penale în sudul Californiei. Potrivit informațiilor confirmate de Fox News Digital, acesta este acuzat că ar fi solicitat servicii de prostituție.

Conform declarațiilor oferite de un reprezentant al Biroului Procurorului Districtual din comitatul Ventura, presupusul incident ar fi avut loc pe 10 decembrie, într-un motel din orașul Camarillo. Autoritățile susțin că solicitarea ar fi fost făcută în acel context.

Dosarul a fost deschis oficial pe 12 ianuarie, când actorul a fost pus sub acuzare. Prima sa apariție în fața instanței, programată inițial pentru data de 13 ianuarie, a fost ulterior amânată, noul termen fiind stabilit pentru 6 februarie.

Actorul Daniel Stern, celebru pentru rolul lui Marv, unul dintre „Wet Bandits” din îndrăgitul film de Crăciun al anilor ’90 „Home Alone”, a ales un drum diferit față de strălucirea Hollywood-ului.

În pelicula devenită clasic, personajul său făcea parte din duo-ul de infractori care încerca să jefuiască locuința familiei McCallister din Chicago, fiind învins de ingeniozitatea micului Kevin.

Ajuns la 68 de ani, Stern a lăsat în urmă industria cinematografică pentru un stil de viață mai liniștit, departe de platourile de filmare. Actorul s-a stabilit împreună cu soția sa la o fermă din Ventura, unde se ocupă de creșterea vitelor și cultivarea legumelor, bucurându-se de o existență simplă și echilibrată.

De-a lungul carierei sale, Stern a apărut în producții cunoscute precum „Breaking Away”, „City Slickers” și serialul The Wonder Years. El a mărturisit că succesul din anii ’80 și ’90 i-a adus suficiente câștiguri financiare încât să nu mai fie nevoit să muncească din considerente materiale, considerând că avea datoria să valorifice șansa pe care viața i-a oferit-o.

Totuși, parcursul său profesional nu a fost lipsit de momente dificile. Într-un interviu acordat publicației Los Angeles Times, Stern a recunoscut că unele decizii aproape că i-au compromis cariera, declarând sincer: „Am fost foarte aproape să o dau în bară de câteva ori”.

De altfel, Daniel Stern, actorul care a jucat alături de Joe Pesci și Macaulay Culkin în filmele „Singur Acasă” și „Singur Acasă 2: Pierdut în New York”, a dezvăluit că rolul lui Marv a fost la un pas să-i scape printre degete din cauza unor decizii pe care le consideră astăzi „cele mai stupide ale carierei sale din industria divertismentului”.

Stern a povestit că, inițial, s-a retras din contract din cauza unor neînțelegeri legate de producție. În urma acestei decizii, rolul a fost redistribuit, însă după câteva zile de repetiții, producătorii și-au dat seama că alegerea nu funcționa și l-au contactat pentru a reveni în proiect.

După retragerea din lumina reflectoarelor, actorul le-a oferit fanilor o perspectivă asupra noii sale vieți, departe de Hollywood, prin intermediul rețelelor de socializare. Acolo, Stern a început să împărtășească imagini din viața sa la fermă, unde se ocupă de agricultură și activități casnice.

„Bună ziua. După cum veți vedea, locuiesc la o fermă și cultivăm mandarine aici”, le-a spus actorul urmăritorilor săi într-un clip publicat în decembrie 2024. El a explicat că transformă fructele în suc, pe care îl congelează și îl oferă prietenilor, înainte de a le arăta fanilor spațiul în care își desfășoară activitatea zilnică.