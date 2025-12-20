10 secrete din culisele filmului „Singur Acasă”. Când și unde va fi difuzat filmul în această iarnă

De peste trei decenii, magia filmului „Singur acasă” continuă să cucerească publicul din întreaga lume, iar România nu face excepție. Pelicula lansată acum 35 de ani a reușit să treacă testul timpului, devenind un reper al sărbătorilor de iarnă și o bucurie care se transmite dintr-o generație în alta. Pentru mulți români, a ajuns să fie sinonimă cu spiritul Crăciunului.

În mod surprinzător, această producție născută dintr-un buget modest și destinată inițial drept o simplă comedie de sezon s-a ridicat rapid deasupra așteptărilor. „Singur Acasă” s-a transformat nu doar într-un succes global, ci într-un adevărat ritual afectiv, o tradiție anuală care reușește să stârnească aceeași emoție, nostalgie și veselie în fiecare an, indiferent de vârsta celor care îl urmăresc.

În România, momentul difuzării filmului a devenit un reper cultural: știm că se apropie decembrie nu după luminițe, nu după primul fulg, ci după anunțul din grilă: Kevin McCallister revine în prime-time. Sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la 20.30, PRO TV deschide oficial sezonul de iarnă exact în acest spirit, programând primul film al seriei într-o seară dedicată vizionărilor în familie.

Dar dincolo de nostalgia colectivă și de scenele memorabile, filmul ascunde culise fascinante, decizii riscante, improvizații și momente care au devenit legendă doar pentru că s-au întâmplat spontan.

John Hughes, scenaristul responsabil pentru unele dintre cele mai îndrăgite filme ale anilor ’80–’90, a povestit că ideea i-a venit înaintea unei călătorii în Europa. Își nota obsesiv ce să pună în bagaje când, puțin înainte de culcare, a avut o revelație amuzantă: „Și dacă aș uita un copil acasă?” Acea frază, aparent banală, a devenit începutul unei comedii de acțiune cu un copil genial și doi hoți complet depășiți de situație. Hughes a scris scenariul în doar nouă zile — o performanță rară la Hollywood.

Macaulay Culkin a fost atât de convingător în Uncle Buck încât Hughes a construit întregul personaj Kevin în jurul lui. Deși studioul a cerut un proces de casting formal pentru „a fi corecți”, regizorul Chris Columbus a recunoscut că toți ceilalți copii păreau doar să joace un rol. Culkin, în schimb, avea acel amestec unic de îndrăzneală, inocență și timing comic natural. Cu alte cuvinte, Kevin McCallister nu a fost interpretat de Macaulay Culkin — Kevin a existat pentru că Macaulay Culkin exista.

Scena în care Kevin își pune aftershave pe față și țipă este astăzi parte din iconografia pop globală. Dar momentul nu apărea în forma asta în scenariu. Culkin, copil fiind, și-a lăsat instinctiv mâinile pe obraji în timp ce țipa — iar toată echipa a izbucnit în râs. Era atât de bun, încât a devenit imaginea oficială a filmului.

Posterul final, inspirat de Țipătul lui Edvard Munch, a consacrat gestul pentru eternitate.

Mulți spectatori au crezut, timp de ani, că Angels With Filthy Souls este un film vechi, greu de găsit. De fapt, producția a fost creată special pentru „Singur Acasă”. Decorurile, costumele, jocul actorilor și chiar modul în care a fost filmat au fost concepute pentru a imita perfect stilul Hollywoodului anilor ’40.

În realitate, mini-secvența durează doar câteva minute — dar este una dintre cele mai memorabile părți ale filmului.

Joe Pesci venea după roluri intense în filme ca Goodfellas și Raging Bull. Pentru a nu strica ratingul familiei McCallister, regizorul l-a rugat să renunțe la limbajul dur. Pesci a început să mormăie neinteligibil, inventând expresii fără sens. Și astfel a apărut stilul unic al lui Harry, hoțul care pare mereu pe punctul de a înjura… dar nu o face niciodată.

Da, tarantula era reală. Da, Daniel Stern a acceptat să o pună pe față. Dar a fost de acord doar cu o singură filmare — nu avea de gând să repete momentul. Sigurul lucru interzis pe platou? Țipătul. Sunetul a fost adăugat separat, pentru a nu speria tarantula, care era un animal de film profesionist, împrumutat pentru câteva ore.

Vila din Winnetka, Illinois, nu a fost doar decor. Interiorul, curtea, fațada — totul a devenit emblematic. Mulți turiști americani își trec adresa pe lista atracțiilor de vizitat în perioada sărbătorilor. De câteva ori, proprietarii au decorat casa în spiritul filmului, transformând-o, involuntar, într-un muzeu neoficial dedicat producției.

Pentru unii, este „Casa lui Kevin”. Pentru alții, este reperul care marchează copilăria și primele contacte cu magia cinematografiei.

Nimeni nu anticipa succesul. În 1990, studioul investise o sumă rezonabilă, fără așteptări exagerate. Dar publicul a iubit instantaneu povestea. Timp de 12 săptămâni consecutive, „Singur Acasă” a fost numărul 1 în box-office. La final, a depășit 533 de milioane de dolari la nivel internațional — un record istoric pentru o comedie.

Impactul său a fost atât de mare încât, în unele țări, difuzarea filmului în decembrie a devenit o tradiție națională.

Old Man Marley, vecinul misterios care-l sperie pe Kevin, nu fusese prevăzut inițial. Chris Columbus a simțit însă că filmului îi lipsește o inimă emoțională. A introdus astfel un personaj matur, cu o poveste de familie care se vindecă în Ajunul Crăciunului. Finalul cald, scena din biserică și reîmpăcarea emoționantă sunt rezultatul acestei schimbări — una care a ridicat filmul de la comedie la clasic.

Deși producătorii au avut în vedere actori mari pentru rolul lui Harry, atât Robert De Niro, cât și Jon Lovitz au refuzat propunerea. Potrivit uproxx.com, unul dintre cei doi a ajuns ulterior să regrete această alegere.

În unele țări est-europene, filmul are o istorie specială. În Polonia, difuzarea lui în anii ’90 a fost printre primele contacte cu cultura pop occidentală și a devenit atât de îndrăgit încât televiziunile îl programează anual. În România, tradiția Pro TV a început în anii 2000 și a creat un ciclu cultural unic: știm că vine Crăciunul atunci când Kevin aterizează din nou în sufrageriile noastre, chiar dacă știm fiecare capcană, replică și mișcare a hoților.