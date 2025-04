Social O scenă de 7 secunde din Home Alone 2 îl bântuie și azi pe regizor







Chris Columbus, regizorul filmului Home Alone 2: Lost in New York, a declarat recent că apariția unui fost președinte american într-o scurtă scenă a devenit o povară personală și profesională.

O scenă de șapte secunde care a devenit un coșmar pentru regizor

„A devenit un blestem”, a spus Columbus într-un interviu pentru San Francisco Chronicle. „A devenit un albatros pentru mine. Mi-aș dori doar să dispară”.

Cameo-ul de șapte secunde, în care personajul principal primește indicații în interiorul Hotelului Plaza, îl include pe omul de afaceri care deținea clădirea în 1992 și care, potrivit regizorului, „și-a făcut loc în film prin intimidare”.

Columbus a explicat că „Singurul mod în care poți folosi Plaza este dacă eu apar în film”, i-ar fi spus acesta în perioada filmărilor.

O controversă care revine la fiecare tentativă de eliminare a scenei

Columbus a recunoscut că regretă includerea cameo-ului și că inițial intenționa să îl elimine. Totuși, reacția entuziastă a publicului la o proiecție din Chicago l-a făcut să se răzgândească: „Au aplaudat... și au aplaudat și... au considerat că a fost hilar”, a spus el.

„Nu am crezut niciodată că va fi considerat hilar”. Controversa a fost reaprinsă în 2020, iar în 2021 chiar și actorul Macaulay Culkin s-a declarat „convins” de ideea unei eliminări digitale a respectivei scene.

Tensiunile au crescut și mai mult când fostul președinte a răspuns pe rețelele sociale, acuzându-l pe regizor de minciună și afirmând că a fost „implorat” să apară în film, susținând că prezența sa a fost „grozavă pentru film”.

Teama de repercusiuni și climatul politic tensionat

Deși Chris Columbus este născut și crescut în Statele Unite, el și-a exprimat temerea că o eventuală decizie de a elimina scena ar putea avea consecințe dure: „Nu pot să o elimin”, a spus el. „Dacă o tai, probabil voi fi expediat din această țară. Voi fi considerat un fel de nepotrivit pentru a trăi în Statele Unite”.

Regizorul a făcut aluzie la acțiuni recente ale administrației fostului președinte, care includ deportări greșite, rețineri ale unor susținători pro-Palestina și procese împotriva unor instituții media.

Columbus va fi omagiat pe 26 aprilie, în cadrul celei de-a 68-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la San Francisco, însă controversa din jurul cameo-ului continuă să-i umbrească cariera, scrie news.