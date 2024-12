Monden Micul Kevin, o nouă aventură. Filmul „Singur acasă 2”, difuzat în acest weekend







În luna decembrie, celebra serie „Singur acasă” este așteptată de români. Cea de-a doua parte a aventurii lui Kevin revine la PRO TV în acest weekend.

Filmul „Singur acasă 2” va putea fi urmărit sâmbătă seara

A devenit deja o tradiție ca aventurile micului Kevin să fie difuzate în preajma sărbătorilor de iarnă. PRO TV a difuzat weekendul trecut prima parte a seriei.

Peste 2,1 milioane de români s-au uitat sâmbăta trecută la filmul Singur acasă/Home Alone. De altfel, pragul de audiență a fost apropiat de cel atins anul trecut.

Tradiție pentru cei care îndrăgesc celebra serie

Sâmbătă, 14 decembrie, începând cu ora 20:00. Întâmplările prin care trece îndrăgitul Macaulay Culkin vor putea fi revăzute într-un cadru diferit. Singur Acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York îl are în prim plan pe cunoscutul puști, care ajunge să își petreacă sărbătorile departe de familie.

De altfel, Kevin se cazează la un hotel luxos din New York și folosește economiile strânse de tatăl lui. În plus, acesta va fi nevoit să le facă din nou față infractorilor.NAstfel, vacanţa lui devine din nou periculoasă, după ce îi întâlnește pe cei doi indivizi.

Ce vor difuza celelalte posturi in timpul în care va putea fi urmărit „Singur acasă 2”

În același interval orar, Antena 1 va difuza emisiunea de comedie iUmor. Aceasta începe la ora 20.00 și se va încheia la 23.15. De asemenea, telespectatorii vor putea urmări pe Kanal D - quiz show-ul The floor, între orele 21.00 - 23.00.

Sâmbătă seara, Prima TV va difuza filmul biografic Chaplin (20.00 - 23:00).

Totodată, telespectatorii au alternative și pe canalele de sport. La Digi Sport 1 vor putea viziona Live Superliga: Universitatea Craiova-Sepsi Sfantu Gheorghe Etapa 20. Duelul dintre cele două echipe se va desfășura între 21.00 - 22.00.

În plus, fanii serialelor turcești vor putea urmări pe Happy Channel - Suleyman Magnificul (20.00 - 22.15), arată Pagina de media.

În apropiere de Crăciun, pe 21 decembrie, Pro TV va difuza partea a treia a seriei.