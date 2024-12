Monden Crăciunul se apropie cu „Singur acasă”. Programul de difuzare







Filmul „Singur acasă” va putea fi urmărit în acest final de săptămână la PRO TV. De altfel, fanii seriei vor avea ocazia să vadă aventurile lui Kevin și în următorul weekend, când va fi difuzată a doua parte.

„Singur acasă”, difuzat sâmbătă la PRO TV

Macaulay Culkin revine din nou pe micul ecran. Spre bucuria fanilor seriei, prima parte din „Singur acasă” va putea fi urmărită în seara zilei de sâmbătă.

Începând cu ora 20.30, telespectatorii se vor putea amuza de acțiunile micului Kevin. Uitat acasă ce părinți, puștiul pune la cale un plan de acțiune pentru a-și apăra teritoriul. Acesta se luptă cu doi infractori, care se luptă să intre în locuința sa.

Când vor fi difuzate celelalte două filme din serie

A doua parte a filmului este la fel de îndrăgită de fanii seriei. Astfel, aceasta va putea fi urmărită în următorul weekend. Totodată, Singur acasă 3 va fi difuzat în cel de al treilea final de săptămână, cu puțin timp înainte de Crăciun.

Anual, acesta este urmărit de milioane de telespectatori.

Ce alte variante au românii

În paralel, Antena 1 difuzează o ediție iUmor în intervalul 20.00 - 01.00. De asemenea, Kanal D aduce în prim plan show-ul The floor cu Dan Negru (21.00 - 23.00).

Pe prima Prima TV se va difuza Z pentru Zachariah (2015) - 20.00 22.00.

Fanii sportului vor putea urmări pe Digi Sport 1 - Live Superliga: Petrolul-Universitatea Craiova Etapa 19 (20.00 - 20.45). Pe Happy Channel va fi difuzat filmul Suleyman Magnificul (2011), între orele 20.00 - 22.15. Pe TVR 1, telespectatorii vor putea viziona filmul Hoaţa de cărţi (2013) - 21.00 23.30.

Pe 14 decembrie, începând cu ora 20:00, românii vor putea urmări Singur Acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York), arată Paginademedia.

În a doua parte a acestei aventuri, Kevin ajunge să se piardă prin New York, unde se confruntă din nou cu cei doi infractori. Băiatul nu mai ajunge în vacanța de Crăciun alături de părinții și frații lui, însă are o experiență cu totul aparte într-un hotel de lux.