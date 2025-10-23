Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanţa, a fost găsit spânzurat. Avea 43 de ani

Directorul Termocentrale Constanța, Daniel Popa, a fost descoperit spânzurat joi, iar poliția a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele. „Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, anunță IPJ Constanţa.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a informat că Secția 3 a fost sesizată joi, prin apel la 112, de o femeie care a anunțat decesul soțului său.

Conform primelor investigații, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost găsit spânzurat în jurul orei 15:30, în locuința sa din municipiul Constanța. Corpul neînsuflețit nu prezenta semne vizibile de violență și a fost dus la morgă pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cauza exactă a decesului, au precizat reprezentanții IPJ Constanța.

Surse neoficiale indică faptul că persoana găsită spânzurată este Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanța, care se afla în stare de depresie și urma un tratament.

Conform informațiilor oferite de publicația locală replicaonline.ro, motivele care l-au dus pe Popa în depresie nu sunt cunoscute. Din punct de vedere profesional, situația sa era stabilă, iar declarația de avere arată că avea o situație financiară solidă. Deținea un teren, două apartamente, trei autoturisme și mai multe depozite bancare. În plus, figura ca acționar în mai multe companii.

Totuși, este important de menționat că anul trecut Popa a contractat un credit în valoare de 30.000 de lei de la TBI Bank, cu scadența în 2028. În plus, mai avea două credite active: unul în valoare de 32.340 de euro, cu scadența în 2037, și un altul de 188.500 de lei, la Banca Transilvania, cu termen de rambursare în 2045.