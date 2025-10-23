Social

Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanţa, a fost găsit spânzurat. Avea 43 de ani

Comentează știrea
Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanţa, a fost găsit spânzurat. Avea 43 de aniDaniel Popa. Sursă foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Directorul Termocentrale Constanța, Daniel Popa, a fost descoperit spânzurat joi, iar poliția a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele. „Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, anunță IPJ Constanţa.

Soția directorului de la Termocentrale Constanța a anunțat Poliția

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a informat că Secția 3 a fost sesizată joi, prin apel la 112, de o femeie care a anunțat decesul soțului său.

Conform primelor investigații, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost găsit spânzurat în jurul orei 15:30, în locuința sa din municipiul Constanța. Corpul neînsuflețit nu prezenta semne vizibile de violență și a fost dus la morgă pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cauza exactă a decesului, au precizat reprezentanții IPJ Constanța.

Poliția

Poliția. Sursă foto: Facebook

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal

Surse neoficiale indică faptul că persoana găsită spânzurată este Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanța, care se afla în stare de depresie și urma un tratament.

Bolojan evită cearta cu Grindeanu: Nu voi face înțelegeri pe sprânceană pe privilegii. Demisia mea depinde de soluții reale
Bolojan evită cearta cu Grindeanu: Nu voi face înțelegeri pe sprânceană pe privilegii. Demisia mea depinde de soluții reale
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei

Directorul Termocentrale Constanţa n-ar fi avut probleme financiare

Conform informațiilor oferite de publicația locală replicaonline.ro, motivele care l-au dus pe Popa în depresie nu sunt cunoscute. Din punct de vedere profesional, situația sa era stabilă, iar declarația de avere arată că avea o situație financiară solidă. Deținea un teren, două apartamente, trei autoturisme și mai multe depozite bancare. În plus, figura ca acționar în mai multe companii.

Totuși, este important de menționat că anul trecut Popa a contractat un credit în valoare de 30.000 de lei de la TBI Bank, cu scadența în 2028. În plus, mai avea două credite active: unul în valoare de 32.340 de euro, cu scadența în 2037, și un altul de 188.500 de lei, la Banca Transilvania, cu termen de rambursare în 2045.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:09 - Masacrul din Odessa, 23 octombrie 1941: O pată rușinoasă în istoria Armatei Române
23:00 - Teaserul oficial al serialului Emily in Paris, lansat de Netflix. Actorii care vor juca în acest sezon
22:51 - Gheorghe Hagi, despre zvonul mutării în Turcia. Declarație oficială
22:42 - Bolojan: Cei care vor guvernarea, n-au decât să o preia. Eu nu fac tensiuni pe gratis
22:34 - Arestul preventiv, contestat de ucrainenii acuzați de sabotaj. Decizia ÎCCJ, pe 28 octombrie
22:24 - Bolojan evită cearta cu Grindeanu: Nu voi face înțelegeri pe sprânceană pe privilegii. Demisia mea depinde de soluții...

HAI România!

Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea
De la Șpagă la ITP și Vrăjitoare, la Politică și Trotinete pe Autostradă! 🤯 Podcast Fără Perdea

Proiecte speciale