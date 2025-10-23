Social

Noi detalii despre tinerii găsiți morți în Harghita. Urmau să plece din țară

Noi detalii despre tinerii găsiți morți în Harghita. Urmau să plece din țarăPoliția. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Au apărut noi detalii în cazul tinerilor găsiți împuscați într-o pădure din Harghita. Trupurile celor doi au fost identificate de familia fetei, care sesizase anterior dispariția la Poliție. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile analizează mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea unei crime urmate de sinucidere, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Cei doi tineri găsiți morți în Harghita urmau să plece din țară

Familia fetei în vârstă de 19 ani a intrat în alertă după ce aceasta nu a mai putut fi contactată, rudele postând apeluri disperate pe rețelele sociale.

Tânăra avea o relație de lungă durată cu băiatul de 20 de ani, tot din Bacău, iar cei doi plănuiseră să plece vineri în Olanda pentru a lucra acolo. Mama fetei nu se afla acasă la momentul dispariției și ar fi anunțat dispariția marți, când s-a întors la locuință, însă polițiștii afirmă că sesizarea oficială a fost făcută chiar mai târziu, în ziua următoare.

„Telefoanele lor erau oprite, nu sunau deloc, internetul nu-l aveau pornit, mesajele nu le primeau. Ei au plecat la 12.35 de acasă, noaptea, duminică și nicio cameră de supraveghere nu a văzut încotro au luat-o. Și după a fost anunțată poliția, autoritățile. Nu am primit nicio informație legată de ei și mama, împreună cu cumnata și cu fiica ei au pornit în căutare”, a declarat fratele tinerei găsite moartă.

Tinerii erau dați dispăruți de autorități

Potrivit IPJ Harghita, „Cei doi tineri erau dați dispăruți de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău din data de 22 octombrie 2025”, a precizat purtătorul de cuvânt Maria Plumbu.

Membrii familiei au relatat că au primit ajutor și de la localnici. Aceștia au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și au descoperit mașina celor doi la marginea lacului Frumoasa, în județul Harghita.

„Atât am mers, până la lac, și am găsit o mașină și am mers acolo să vedem. Și erau amândoi morți”, au povestit rudele. În autoturism, criminaliștii au identificat un pistol de asomare, utilizat de regulă în abatoare. Deși nu este considerat armă de foc, acest dispozitiv poate provoca răni letale dacă este folosit asupra unei persoane.

„Mașina era încuiată, din ce am înțeles, din interior. Mașina era cu fața către pădure”, au adăugat membrii familiei.

Polițiștii au două ipoteze

Ancheta este în desfășurare, polițiștii analizând toate ipotezele. Una dintre pistele luate în calcul este cea a unei crime urmate de sinucidere, însă apropiații susțin că între cei doi nu existau tensiuni. Fratele fetei consideră că cei doi nu „au avut nicio dispută, erau foarte liniștiți, foarte la locul lor. Nu i-am văzut niciodată să-și zică un cuvânt rău unul altuia.”

Oamenii legii au deschis un dosar de omor. Trupurile celor doi au fost transportate la morgă, iar medicii legiști urmează să stabilească momentul exact al decesului și dacă există alte urme de violență, informații esențiale pentru investigație.

 

