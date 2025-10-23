Doi tineri, găsiți împușcați într-o mașină din Harghita. „Sunt două posibilități”

Descoperire șocantă în județul Harghita: trupurile a doi tineri, un cuplu din Bacău, au fost găsite fără viață într-o mașină parcată într-o zonă izolată din apropierea Lacului Frumoasa. Este vorba de László Bianka (20 de ani) și prietenul ei, Tony Covaci (20 de ani), dați dispăruți de duminică seara și găsiți miercuri, împușcați. Marți seara, băiatul a postat o ultimă fotografie pe rețelele sociale, probabil făcută de iubita lui, din locul unde, ulterior, a fost descoperită tragedia.

Potrivit procurorului Dan Gâlcescu, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, autoturismul se afla la aproximativ 2–3 kilometri de lac, într-un loc greu accesibil. Anchetatorii au stabilit că victimele erau un tânăr și o tânără, ambii de aproximativ 20 de ani, care erau într-o relație de un an și locuiau împreună în municipiul Bacău. Mașina în care au fost găsiți, Un Volkswagen gri, modelul Golf 4, aparținea tânărului.

În vehicul a fost descoperit un pistol de asomare, utilizat de obicei la sacrificarea animalelor, despre care se presupune că ar fi fost arma crimei. Conform primelor cercetări efectuate la fața locului, fata prezenta o rană împușcată în zona inimii, iar băiatul — în tâmpla dreaptă.

Deocamdată, anchetatorii nu exclud nicio variantă: fie tinerii s-au sinucis, fie au fost uciși.

„Sunt două posibilități, iar ambele sunt analizate în momentul de față”, ne-a declarat procurorul Dan Gâlcescu.

Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Harghita au confirmat că au primit un apel de urgență miercuri, în a doua parte a zilei. Echipajul sosit la locul incidentului a constatat că ambele persoane prezentau plăgi prin împușcare — fata în zona pieptului, iar băiatul la nivelul capului — și nu mai dădeau semne de viață.

Presa locală notează că tinerii erau dați dispăruți de câteva zile, însă anchetatorii susțin că aceștia ar fi ajuns în zona respectivă cu doar o zi înainte de a fi găsiți.

Potrivit unei postări pe rețelele sociale, publicată de verișoara fetei decedate, tânăra avea 20 de ani. Ea ar fi plecat împreună cu iubitul său, de aceeași vârstă, duminică noaptea, în jurul orei 22:30, cu un autoturism Volkswagen gri.