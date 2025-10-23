Social

Scădere drastică în turismul românesc. Care sunt cele mai afectate județe

Turismul românesc a înregistrat o scădere drastică în primele luni. Aceasta este pusă și pe seama valorii scăzute a voucherelor de vacantă, dar și pe seama celorlalte probleme financiare.

Turismul a scăzut cu aproape 40% în anumite județe

Potrivit INS anumite județe au avut de suferit din pricina scăderii numărului de turiști. Au fost comparate lunile ianuarie – august 2024 și ianuarie – august 2025 de către INS, iar datele nu sunt dintre cele mai fericite. Scăderea cea mai drastică a înregistrat-o județul Argeș, cu 38% mai puțin turiști față de situația menționată.

Ghid turistic. Sursa foto: Freepik

Urmează Teleorman unde s-a înregistrat o scădere de 29,8%. Satu Mare, Harghita, Vaslui și Prahova au înregistrat și ele scăderi cu peste 15%. Cu toate acestea există și județe unde a crescut numărul de turiști.

Au existat și creșteri, dar prea mici

În Olt a crescut numărul de vizitatori cu 24%. De asemenea în Vracea s-a înregistrat o creștere de 22.6% și chiar și în Călărași. De asemenea în Constanța și Sibiu au mai fost înregistrate creșteri, dar procentajul nu este tocmai mare.

Astfel că la un calcul simplu numărul de turiști care au venit în aceste județe nu echivalează pierderile. Drept urmare pierderile sunt greu de amortizat, iar la cum arată situația nu pare că anul acesta se vor schimba lucrurile.

Cum se explică situația

Iar situația frapantă din Argeș este una evidentă și greu de gestionat. Practic a scăzut numărul de turiști de la 234 de mii la 169 de mii. Așa se explică procentajul de mai sus. ”O influență poate avea scăderea valorii voucherelor de vacanță, nu peste tot s-a văzut la fel. Sunt județe care se pliază mai bine pe această zonă. Sunt și zone cu turism balnear.

În cazul județului Argeș ar trebui văzută activitatea pensiunilor din zona Transfăgărășanului, însă o scădere de 38% e mare”, au explicat specialiștii din turism. Iar sărbătorile de iarnă nu par să aducă vești prea bune, în acest domeniu.

