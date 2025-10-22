Locul din Centrul Vechi care atrage străinii ca un magnet. E ca-n povești

În inima Centrului Vechi al Bucureștiului, pe Strada Lipscani nr. 55, se află Cărturești Carusel, una dintre cele mai impresionante librării din România. Aparținând lanțului românesc Cărturești, librăria a reușit să transforme un spațiu istoric într-o destinație culturală și turistică de neratat.

Clădirea care adăpostește librăria datează din 1860 și a aparținut familiei de bancheri Chrissoveloni la începutul secolului XX. Inițial sediu bancar, clădirea a devenit ulterior un magazin general în perioada comunistă și a intrat într-un proces de degradare până la sfârșitul anilor 1990.

Restaurarea a început în 2010 și a durat cinci ani, rezultând într-un spațiu elegant și modern, păstrând însă farmecul arhitecturii originale.

Contrar unor informații, denumirea Cărturești Carusel nu are legătură cu „lumina”, ci provine de la lanțul Cărturești, al cărui nume evocă cuvintele „carte” și „cărturar”.

Turiștii străini nu contenesc să se declare fascinați de Cărturești Carusel. „Clădirea arată superb la interior și este împărțită pe mai multe niveluri. La etajul superior se află o cafenea cu prețuri medii spre ridicate, dar cu produse bune și variate. Priveliștea de la cafenea este deosebită.”

Un alt turist apreciază diversitatea: „O librărie foarte interesantă, unde găsești cărți atât în limba română, cât și în engleză. Au volume din toate genurile, dar și multe alte obiecte interesante de cumpărat.”

Pentru iubitorii de lectură pasionați, Cărturești Carusel este un adevărat paradis, a spus un alt turist. El a afirmat că regretă nicio secundă că a vizitat librăria.

„O librărie minunată, cea mai mare din România... pentru mine, ca cititoare pasionată, a fost un adevărat vis. Aș fi stat acolo toată ziua! Patru etaje pline de cărți, un bar cu cafea și prăjituri, scări albe și lumini calde... Ciudat este că nu am plecat cu nicio carte, dar sigur am rămas cu o amintire de neuitat! Un loc care trebuie vizitat!”

Turiștii subliniază că librăria nu oferă doar lectură, ci și experiențe culturale și obiecte diverse: „Mi-am făcut poza! Mă bucur că am vizitat locul, chiar dacă nu am cumpărat nimic. Vând și vinuri, pixuri, termosuri, ochelari etc. Se află în centrul vechi.”

Vizitatorii care au explorat mai în profunzime au remarcat organizarea pe etaje: „Situată în centrul istoric, trebuie neapărat vizitată. Are mai multe etaje – la parter papetărie cu de toate, la etaj cărți, iar mai sus o zonă de lectură și o cafenea. Foarte recomandată!”

Aceștia au fost fascinați de iteriorul impresionant al librăriei: „Interiorul este luminos și aerisit încă de la intrare. Coloanele și scările în spirală sunt de o eleganță aparte și merită admirate în sine.”

Cei care caută locuri pitorești pentru fotografii adoră combinația dintre cultură și estetică. Un turist străin a spus că această librărie e una dintre cele mai „instagramabile” locuri din Capitală și că mulți influenceri vin să se pozeze aici.

„Situată în centrul vechi, librăria oferă mult mai mult decât cărți – de la suveniruri locale la discuri de vinil și piese de artă unicat. Este unul dintre cele mai «instagramabile» locuri din București și are și o cafenea-bistro la ultimul etaj. Un loc care nu trebuie ratat când vizitezi acest oraș minunat.”

Un alt turist a spus că nu este doar un magazin, ci o experință unică. El le-a recomandat persoanelor care vor să viziteze Capitala să nu rateze această librărie.