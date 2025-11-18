Politica

Daniel Băluță: Votul anulat de CCR a crescut tensiunea socială in România

Daniel Băluță: Votul anulat de CCR a crescut tensiunea socială in RomâniaDaniel Băluță. Sursa foto: INQUAM/George Călin
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a discutat despre principalele probleme cu care se confruntă bucureștenii și despre provocările majore ale societății românești. „Candidez pentru a pătrunde profund în problemele bucureștenilor, nu folosesc candidatura ca pe o trambulină”, a spus acesta, la un post TV.

Băluță: Pensiie și salariul minim trebuie mărite

Daniel Băluță a fost întrebat, la România TV, din perspectivă politică, ce elemente consideră esențiale în bugetul României pentru 2025, iar el a indicat bugetul Capitalei și un aspect pe care îl resimte întreaga societate românească.

Primarul sectorului 4 consideră că protecția socială are nevoie de un buget care să sprijine în mod real categoriile vulnerabile, mai ales pe fondul diviziunii sociale apărute după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Cel mai important, să existe alocări pentru PMB pentru a-și plăti datoriile. Pensiie ar trebui mărite și salariul minim. Sunt convins că lucrurile acestea vor exista, pentru că viața românilor a devenit insuportabilă. În plus, votul anulat a crescut tensiunea socială in România”, a spus edilul sectorului 4.

Primăria Capitalei București

Primăria Capitalei / Sursa foto: Arhiva EvZ

Ce priorități trebuie să aibă PSD

Potrivit acestuia, măsurile menționate anterior devin obligatorii pentru societate. „Candidez pentru a pătrunde profund în problemele bucureștenilor, nu folosesc candidatura ca pe o trambulină”, a mai spus acesta.

Băluță a afirmat că PSD trebuie să acorde prioritate pensiilor și sprijinului pentru familiile tinere, indiferent dacă măsurile sunt gândite la nivel local sau guvernamental.

„Vreau ca PSD să se axeze pe pensii, pe sprijin pentru familiile tinere, fie că vorbim la nivel local sau guvernamental. Altfel, natalitatea scade, iar seniorii se vor simti dispretuiți”, a explicat acesta.

„Este rușinos modul în care statul tratează seniorii și oamenii cu probleme”

În timpul emisiunii, acesta a discutat, de asemenea, despre modul în care persoanele vulnerabile sunt tratate.

„Este rușinos modul în care statul tratează seniorii și oamenii cu probleme si tinerii. O națiune nu are cum să se respecte, dacă nu își respectă seniorii, pentru că ei au am construit orașul ăsta, iar acum, când sunt în nevoie, le tăiem ajutoarele”, a mai spus acesta.

