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Danemarca acuză atacuri rusești asupra industriei sale de apărare

Danemarca acuză atacuri rusești asupra industriei sale de apărare
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Din cuprinsul articolului

Rusia a început să desfășoare operațiuni de sabotaj împotriva unor companii din industria de apărare din Danemarca ce furnizează echipamente militare Ucrainei, a declarat serviciul danez de informații interne și securitate (PET), citat de Reuters. Potrivit autorităților de la Copenhaga, schimbarea ar reprezenta o nouă etapă a războiului hibrid dus de Moscova în Europa.

Danemarca acuză Rusia de atacuri asupra industriei militare

Josefine Christensen, analistă principală la PET, a declarat, într-o conferință de presă dedicată securității interne, că Rusia și-a schimbat tactica după ce operațiunile anterioare, desfășurate împotriva unei game mai largi de ținte, nu au reușit să reducă sprijinul occidental pentru Ucraina.

„Ceea ce am observat în primăvară este multă planificare, dar foarte puțină trecere la fapte. La începutul verii am constatat că erau mult mai numeroși”, a spus Christensen, referindu-se la presupusele operațiuni rusești.

Potrivit analistei, Moscova urmărește în prezent ținte cu un impact direct asupra capacității Ucrainei de a continua războiul. „Asta înseamnă producția de armament”, a explicat reprezentanta PET.

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Ea a declarat că Rusia păstrează controlul politic asupra acestor acțiuni, dar ar manifesta tot mai multă îndrăzneală în punerea lor în aplicare.

Cum își recrutează rușii sabotorii

Josefine Christensen a mai afirmat că Rusia recurge inclusiv la persoane recrutate prin Telegram și alte rețele sociale.

Printre acestea s-ar afla persoane fără domiciliu stabil sau dependente de droguri, atrase inițial cu sarcini simple, precum supravegherea unor obiective ori realizarea de fotografii. Ulterior, unele dintre aceste misiuni ar evolua către acte de sabotaj.

PET Danemarca

PET Danemarca

PET face legătura între această strategie și o listă publicată de Ministerul rus al Apărării cu presupuse companii europene producătoare de drone și componente pentru drone. În aprilie, Moscova ar fi avertizat că astfel de companii reprezintă potențiale ținte militare.

Kremlinul neagă că ar ataca ținte din Danemarca

Rusia respinge acuzațiile. Ambasada rusă de la Copenhaga a calificat miercuri afirmațiile drept nefondate și a acuzat autoritățile daneze că formulează acuzații fără dovezi.

Avertismentele apar după mai multe incidente considerate de Danemarca drept posibile acțiuni hibride. În septembrie 2025, drone au perturbat traficul aerian pe șase aeroporturi daneze, inclusiv la Copenhaga, înaintea unui summit al Uniunii Europene.

Premierul Mette Frederiksen a descris atunci incidentele drept un „atac hibrid” împotriva Danemarcei.

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