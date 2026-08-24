Industria de armament din Europa, lovită de sabotaje din Rusia

Serviciile occidentale de informații suspectează Rusia că a intensificat o campanie de sabotaj îndreptată împotriva unor fabrici europene de armament și a unor companii care sprijină militar Ucraina. Potrivit evaluărilor citate de presa britanică, operațiunile ar fi concepute pentru a provoca pagube și perturbări în lanțurile de aprovizionare, fără a ajunge la un nivel care să determine activarea Articolului 5 al NATO.

Strategia ar urmări, în același timp, păstrarea unei distanțe suficiente între atacuri și autoritățile de la Moscova. Conform informațiilor citate de The Telegraph, serviciile ruse de informații ar recurge tot mai mult la intermediari recrutați din mediul infracțional.

Cel mai recent incident investigat a avut loc în Estonia, unde, pe 15 august, a fost incendiată o clădire aparținând Milrem Robotics, companie cu sediul la Tallinn care produce vehicule terestre fără pilot și furnizează echipamente Ucrainei. Trei cetățeni letoni au fost reținuți în Letonia în legătură cu suspiciunea de incendiere. Autoritățile verifică inclusiv ipoteza unui act de sabotaj orchestrat de Rusia.

Potrivit evaluărilor occidentale, serviciul rus de informații militare GRU și-ar fi adaptat metodele pentru a îngreuna identificarea celor care comandă atacurile. În locul trimiterii directe a unor agenți în țările vizate, intermediarii ar fi recrutați prin intermediul aplicațiilor de mesagerie.

Normunds Mežviets, șeful serviciului de securitate de stat din Letonia, declara anterior că agenții GRU nu sunt, de regulă, observați deplasându-se fizic în statele baltice. Aceștia ar putea rămâne în Rusia și ar recruta persoane din grupări infracționale, care, la rândul lor, identifică executanți în țările vizate.

Plățile pentru astfel de operațiuni ar putea fi realizate inclusiv în criptomonede. Metoda oferă Moscovei un nivel suplimentar de negare plauzibilă și complică atribuirea directă a atacurilor.

În ultimele săptămâni au fost raportate mai multe incidente la obiective europene implicate în producția de armament sau echipamente destinate Ucrainei.

Pe 10 august, o explozie a avut loc la o fabrică EMCO din Bulgaria, unul dintre principalii producători privați de armament ai țării. Compania fabrică, printre altele, muniție de artilerie de 155 mm destinată Ucrainei. Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit la un camion aflat în apropierea unui depozit.

Trei zile mai târziu, o explozie s-a produs la fabrica KNDS Ammo Italy din Colleferro, în apropiere de Roma. Autoritățile au indicat un incendiu izbucnit într-o instalație de procesare a prafului de pușcă, însă cauza nu fusese stabilită imediat.

Un alt incendiu a devastat aproape complet, în Cehia, o fabrică ce produce drone și sisteme optice termice pentru Ucraina. Patru persoane au fost reținute în cadrul unei anchete care verifică inclusiv o posibilă legătură cu Rusia.

În Lituania, șase persoane au fost puse sub acuzare pentru o tentativă de incendiere a unei fabrici care furnizează Ucrainei echipamente de scanare a undelor radio.

Serviciile occidentale consideră că aceste operațiuni nu au doar un obiectiv economic sau militar, ci și unul politic. Prin astfel de acțiuni, Rusia ar putea testa limitele răspunsului NATO și ar putea încerca să provoace diferențe între statele membre.

Țările din estul Alianței, în special Polonia și statele baltice, au adoptat o poziție fermă față de Moscova și solicită măsuri mai dure. În unele capitale occidentale există însă mai multă prudență în atribuirea publică a incidentelor Rusiei, în special din cauza riscului de escaladare.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a descris în repetate rânduri presupusele operațiuni rusești de sabotaj drept „nesăbuite și periculoase”, pledând pentru un răspuns „clar, rapid și decisiv”.

Alianța își consolidează în prezent capacitatea de a contracara amenințările hibride, inclusiv operațiunile desfășurate prin intermediari care vizează fabricile de armament. Într-un climat în care comunicarea diplomatică dintre Moscova și Occident rămâne extrem de limitată, fiecare nou incident reprezintă însă un test pentru capacitatea NATO de a descuraja Rusia fără ca seria confruntărilor indirecte să se transforme într-un conflict deschis.