Dăncilă acuză o lipsă de strategie a României în relația cu China

Dan Andronic și Viorica Dăncilă au analizat în emisiunea Contrapunct relațiile economice și diplomatice ale României cu China, subliniind problemele și oportunitățile din acest sector strategic. Fostul premier a povestit despre implicarea României în relațiile cu China și despre experiența sa directă în negocierile economice:

Ea a explicat contextul participării României în formatul 16+1 și oportunitățile pierdute din cauza lipsei de inițiativă și de strategie.

„Eu am fost partea formatului 16 plus 1, am semnat cu partea chineză autostrada, a fost și un parteneriat cu partea franceză, turcă și chinezească. Nu s-a făcut niciodată.”

Dăncilă a mai declarat că România pierde teren față de alte state europene care valorifică relația cu China. „Uitați-vă Polonia, un stat care a fost întotdeauna pro-american. Acum lucrează cu China și în domeniul de infrastructură, relații economice, investiții chineze în Polonia.”

Fostul prim-ministru a atras atenția asupra lipsei de decizie și a întârzierii în promovarea interesului național.

„Nu știu, această putere de a lua decizii nu noi, cei care ne conduc, favorabile pentru România. Bani mai mulți la buget, aduc locuri de muncă. Noi ne aflăm în satisflație, e clar acest lucru.”

Viorica Dăncilă a amintit și de impactul limitat al prezenței diplomatice în contextul investițiilor străine. Fostul ministru a declarat că România n-a știut să își promoveze proiectele.

„În formatul 16 plus 1, partea chineză a avut întârzieri, România nu a știut să promoveze proiectele și nu s-a obținut nimic concret pentru statul român.”

Fostul premier a criticat și lipsa unei strategii coerente din partea guvernelor succesive. „Eu nu cred că americanii nu ne lasă. Eu cred că e slugărnicia noastră care ne face să nu negociem bine, să nu avem vizibilitate.”

Ea a adăugat că lipsa de acțiune poate duce la pierderi economice majore, în timp ce alte țări valorifică relația cu China pentru dezvoltarea infrastructurii și a economiei.

„Dacă noi nu susținem firmele românești care aduc bani la bugetul de stat, este clar că acești bani îi dai în altă parte pentru că tu apelezi la servicii din afară.”

Fostul prim-ministru a spus că o strategie activă și coerentă ar fi adus beneficii semnificative economiei românești.