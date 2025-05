Monden Dana Rogoz le răspunde celor care spun că e prea slabă: Cred că par mai tânără







Dana Rogoz are un stil de viață sănătos și admite că nu depune eforturi considerabile pentru a arăta așa. Actrița menționează că, de-a lungul timpului, a fost criticată de unii pentru faptul că este prea slabă, iar acum le răspunde.

Dana Rogoz: Cred că par mai tânără atunci când sunt activă

Dana Rogoz subliniază importanța disciplinei în viața sa, care o ajută să echilibreze cariera cu responsabilitățile de mamă și soție. Atunci când a fost întrebată despre o rutină specială pentru a menține o siluetă de invidiat.

Actrița a mărturisit că nu a depus niciodată eforturi semnificative pentru a arăta bine. Totodată, ea a menționat că duce o viață obișnuită, dar reușește să își facă timp și pentru activitate fizică.

„Cred că par mai tânără atunci când sunt activă și fac ceea ce îmi place, mă ajută mult. Nu trebuie să faci tot timpul sport sau să mănânci perfect… Oamenii își închipuie diverse lucruri — chiar am primit un mesaj în care eram întrebată de unde îmi iau mâncarea, dacă fac cine știe ce lucruri extravagante sau dacă am un nutriționist care îmi calculează totul”, a explicat actrița.

Actrița spune că are o viață normală

Dana Rogoz a mai subliniat că în general are o viață cât se poate de simplă, face mișcare, merge pe jos și că nu are un program riguros, la linie,

„Nu, nu am această viață. Am o viață normală, dar, după cum vedeți, încerc să îmi găsesc timp pentru mișcare, să merg mult pe jos sau să mănânc cât de sănătos se poate. Dar nu, nu am totul la linie”, a declarat actrița.

Dana Rogoz, în calitate de mamă, a declarat că, deși din exterior totul pare perfect, a învățat să-și educe copiii să respecte reguli încă de la o vârstă fragedă.

Ea nu se consideră o mamă permisivă și este convinsă că disciplina joacă un rol esențial în dezvoltarea oricărui copil. De asemenea, mai menționează că nu doar activitățile zilnice sunt planificate, ci și vacanțele, pe care le organizează singură din timp, a concluzionat Dana Rogoz, potrivit cancan.ro.