Ce spectacol trist. Influencerii au intrat în campanie electorală. E rost de like-uri

Alegerile prezidențiale de anul acesta sunt cele mai disputatate vreodată pe internet. Drept urmare și influencerii care până acum nu prea aveau treabă cu politica, își exprimă părerile vehement în domeniu.

Influenceri precum Carmen Grebenisan, Ana Morodan, Dana Rogoz, dar și Delia, își expun vehement poziția cu privire la alegeri. Dacă până acum, aceste vedete erau preocupate de lifestyle, modă, parenting, sau promovare de show-uri, iată că lucrurile s-au schimbat radical. Una dintre cele mai vehemente susținătoare ale Elenei Lasconi este nimeni alta decât Delia, care explică faptul ca feminismul i-a dat puterea să voteze.

Printre ei se numără Simina Stroe, ale cărei postări au strâns peste 500 de mii de urmăritori. “Vreau să vă spun atât: eu nu o să mă bag să vorbesc de politică. Este nebunie în perioada asta cu influencerii, este ceva bolnăvicios deja cu mesajele pe care le primim. De genul: de ce nu vorbești despre asta, de ce nu informezi lumea, nu vezi ce se întâmplă în lume? Vreau să vă spun atât: în perioada asta să vă mențineți cat mai cerebrali, aveți grijă cine vă influențează și cum vă influențează. Ar fi penibil ca eu care nu am vorbit niciodată despre politică , am arătat hăinuțe, am făcut personaje, am vorbit despre psihologie să apar dintr-o dată.