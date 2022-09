Dan Petrescu, despre rezultatul meciului dintre CFR Cluj – Ballkani: „E un punct bun pentru moral”

Echipa lui Dan Petrescu a reușit să înscrie un gol în primul minut din prelungiri, grație lui Yuri Matias, astfel că rezultatul meciului CFR Cluj – Ballkani a fost remiză.

Dan Petrescu, mulțumit de remiza dintre CFR Cluj – Ballkani

„Au avut posesia mingii mai mult, dar cred că au avut două șuturi pe poartă sau trei, maximum, și au marcat un gol frumos. Am avut niște ocazii, nu am reușit să marcăm. E clar că nu am făcut cel mai bun meci al nostru, dar încă suntem neînvinși în Europa. E un punct bun pentru moral.

Când marchezi în ultimul minut, nu poți să fii supărat. E un pas înainte un punct, sperăm ca joi să câștigăm (n.a. cu Sivasspor). Să facem patru puncte în două meciuri e un pas bun pentru calificare. Toată lumea a spus că noi suntem favoriți. Să egalezi în ultimul minut! Îți dai seama dacă pierdeam?! Pentru mine e mai bine să faci un egal decât să pierzi”, a transmis antrenorul CFR Cluj Dan Petrescu, după meciul din Kosovo.

Yuri Matias a înscris primul gol al CFR Cluj în Conference League

Singurul marcator al CFR Cluj a fost Yuri Matias, asta după ce Scuffet a aruncat mingea în careul adversarilor în prelungiri, 90+1. Yuri a restabilit egalitatea și a obținut primul punct în grupele Conference League al ardelenilor.

„Nu ne bucurăm pentru un rezultat de egalitate, dar, pentru ce s-a întâmplat la meci, a fost bun punctul acesta. Ei nu au avut multe ocazii, au avut multe mingii, dar ocazii doar 2-3. Și noi am avut multe ocazii.

O să fie un parcurs foarte greu, nu există nicio echipă slabă la cupele europene. Toate echipele sunt bune și sper că vom face rezultate bune. Aici o să fie greu (n.a. Kosovo), dar atmosfera e foarte frumoasă. Sper să mai avem meciuri cu o așa atmosferă. Să fie alături și ai noștri meciul viitor (n.a în Conference League) și duminică (n.a. la meciul cu Universitatea Craiova din Superligă).”, a declarat Yuri Matias după meci, conform GSP.ro.