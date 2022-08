Dan Petrescu, răspuns pentru critici după ce a reușit calificarea. „Sunt contestat aiurea”

CFR Cluj s-a calificat în grupele Europa Conference League la fotbal, după ce a învins formaţia slovenă NK Maribor cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara 25 august, pe Stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în manşa secundă a play-off-ului. Partida tur se încheiase cu scorul de 0-0. Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc vineri, la Nyon, de la ora 15:30 (ora României).

În urma calificării, Dan Petrescu a explicat că a fost un meci foarte greu pentru că echipa sa a întâlnit campioana Sloveniei, Maribor. Astfel, tehnicianul român a avaut cuvinte de laudă la adresa echipei eliminate. Totuși, tehnicianul a aplaudat prestația echipei sale și importanța pentru club că se află în grupele Conference League. În același timp, Bursucul a mai adăugat că se bucură pentru jucătorii lui care au meritat calificarea.

„Ne bucurăm că este al patrulea an la rând în care CFR Cluj merge în grupele competiţiilor europene. Mereu este o presiune, mai ales pe Dan Petrescu care nu ştie să antreneze, încât nu mai ştiu ce să fac cu toţi ‘prietenii’ pe care îi am. Pot să îi calific de 20 de ori că eu tot sunt un antrenor slăbuţ. Sunt contestat aiurea că dacă aş fi contestat pe merit, OK. Noi nu am pierdut niciun meci în cupele europene… Se mai întâmplă câte o înfrângere cum a fost aia…”.

Programul încărcat al campioanei României

În același timp, Dan Petrescu a vrut să sublinieze faptul că ar fi avut dubii asupra calității lui de3 antrenor dacă pierdea cu 3 sau 4-0 pe teren propriu. Cu toate acestea, tehnicianul se bucură cel mai mult pentru jucători pentru că ei laudele calificării.

Tehnicianul s-a arătat însă preocupat de programul încărcat al echipei clujene: „În schimb, în campionat am pierdut mai multe meciuri decât voiam. Dar contează şi ritmul acesta pe care îl avem pentru că aţi văzut că suferă în campionat şi FCSB, şi Craiova, este foarte greu. Eu am făcut echipa pentru meciul următor, pentru că nu avem foarte mult timp să ne bucurăm”, a declarat Dan Petrescu la postul Prima Sport.