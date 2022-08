Tensiunea dintre Mihai Stoica şi Dumitru Dragomir nu a luat sfârșit. „Mă, a câştigat meciul şi nu ştiu eu?”

Mihai Stoica şi Dumitru Dragomir s-au certat după FCSB – Viking, scor 1-2. Şeful LPF a criticat jocul vicecampioanei, iar actualul manager general de la FCSB nu s-a lăsat mai prejos. „N-am cum să întrețin o polemică cu acest personaj. În plus, țin prea mult la Bogdan Dragomir. Până la urmă, e loc pe planetă și pentru atârnători, slugi, sifoane și măscărici”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Dumitru Dragomir a declarat că își va spune părerea despre evoluțiile FCSB-ului dacă vor fi sub așteptări. El a precizat că nimeni nu poate să-l oprească și că este liber să facă orice afirmație dorește.

„Nu pot să dezvolt foarte mult, pentru că e prieten cu fiul meu. Nici nu ştiu cum Dumnezeu s-a împrietenit cu fiul meu. Mă tot bate fiul meu la cap să-l las în pace pe Meme. Vă daţi seama ce am eu strânse despre oamenii din fotbal, în decursul vieţii. Să mă iertaţi că spun, dar eu am o minte sclipitoare, pe onoarea mea. Mă ajută deocamdată creierul.

Din senin, eu am spus exact ce a fost, că adversarul a jucat 5-4-1, că au lăsat spaţiile libere pe margini ca să centreze, s-au pus pe 16 metri şi unde dădeai cu mingea erau ei primii. Noi aveam 2-3, ei aveau 9 în permanenţă. Şi i-a sărit ţandăra lui Mihai Stoica. Nu am înţeles de ce, că nu i-am pomenit numele, nu am zis nimic. Am zis că a fost haos în echipă şi a fost haos. Mă, a câştigat meciul şi nu ştiu eu? Au câştigat meciul cu o tactică specială şi nu ştiu eu? O echipă de divizia B de la noi din România ne-a bătut”, a spus acesta.

Dumitru Dragomir, despre echipa lui Mihai Stoica

Dumitru Dragomir a declarat că nu înțelege cum analiștii au spus că Steaua a jucat bine. El a mărturisit că sportivii de calitate sunt criticați și cei mai slabi sunt scutiți de critici.

„Am văzut unii analişti spunând că a jucat bine Steaua. Băi, sunteţi nebuni? Nu mai ştim nimic din fotbal? Păi îl criticăm pe Dan Petrescu când face un 0-0 şi 1-0, dar are rezultate, dar le daţi apă la moară altora, la care e un haos total, nici nu mai înţelegi dacă mai e fotbal. Vă daţi seama ce era la gura mea, dar mi-a dat fiul telefon să-mi zică să-l las în pace că e prieten cu mine. Înainte îmi spunea să mai zic ceva de bine de Mihai Stoica şi eu l-am propus pe la Ligă.

Ce război să am eu cu Meme Stoica? Cine e Meme Stoica? Eu, care am condus fotbalul 40 de ani, am fost numai preşedinte. El a fost vreodată preşedinte? Am fost de meserie antrenor şi nu am voie să vorbesc, că îmi spune mie un nimeni că nu am voie să vorbesc. Îl las în pace din două motive. Unul, din cauza fiului meu. Al doilea, nu merită Gigi Becali să îi fac scandal înainte de meciul ăsta”, a spus Dragomir, conform as.ro.