Un prieten al lui Gigi Becali, șocat de ce-a găsit în curtea din spatele casei sale: „Este o nebunie”

Dumitru Dragomir, prieten foarte bun cu Gigi Becali, a rămas șocat de ceea ce a descoperit în spatele palatului impunător în care patronul FCSB trăiește.

În timpul unei vizite, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a descoperit că pasiunea lui Becali din anii tinereții nu a dispărut în totalitate.

Cunoscut în rândul românilor ca fiind un om ce nu se uită la bani și ajută pe toată lumea, latifundiarul a reușit, de-a lungul anilor, să-și creeze un mic refugiu, departe de ochii lumii, în spatele casei sale.

O pasiune ciudată în rândul patronilor de fotbal din România. Gigi Becali a reușit să șocheze din nou

Dragomir a dezvăluit că patronul de la FCSB și-a construit o adevărată grădină zoologică.

”Gigi Becali a îmbătrânit datorită fotbalului. El duce o viaţă monahală. Eu îl cunosc. Am fost la el acasă acum câtva timp, am văzut ce animale, ce căprioare, ce iepuri, ce de-astea are în curte. Este o nebunie. Dacă te duci la el, zici că eşti la grădina zoologică. Are grijă el de ele. S-a transformat formidabil. Eu îl cunosc de 35 de ani. E o transformare fenomenală. Să ştiţi că şi credinţa asta, mai ales dacă ai şi succes cu ea, te ajută”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, potrivit Antena3.

Totodată, latifundiarul nu a renunțat la animalele care l-au făcut bogat în urmă cu ani de zile, el fiind proprietarul a 10 oi pe care le ține pe un teren, în apropierea casei sale.

Gigi Becali a declarat, în urmă cu mai mulți ani, că el consumă doar lapte de oaie și de capră deoarece îi dau o forță specială.

”Eu beau numai lapte de oaie şi de capră. Mănânc numai grătar de miel, cotlete de miel şi numai forţă am. În plus, am şi o grădină cu legume şi pomi fructiferi. Până la urmă tot la pământ ajungi. Mâncăm electronice, computere? Nu, tot pământ ajungi. Nu cultivi, nu mănânci. Eu, când sunt supărat, mă retrag între oile mele şi mă liniştesc”, a spus Becali.

Reamintim că în urmă cu ceva timp, patronul FCSB i-a dat unui curier un bacșiș uriaș, aproape cât jumătate din salariul său. El a postat un videoclip video în care Becali îi înmânează 200 de euro.

”Şoc! Am primit cel mai mare tips din viaţa mea de la Gigi Becali”, a scris bărbatul la videoclipul postat pe contul său de TikTok.