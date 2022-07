Gigi Becali i-a dat lovitura lui Nicolae Dică. Finanțatorul FCSB a vândut un jucător de bază, în China

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că transferul lui Florin Tănase în China, la gruparea Shanghai Port, a fost perfectat. Echipa de pe locul 2 primește în contul acestei tranzacții suma de 3 milioane de euro, cu care își completează bugetul pentru acest sezon. Odată perfectat transferul în China, Florin Tănase nu va mai juca în meciul retgur cu Saburtalo din preliminariile Conference League.

FCSB va primi, din acest transfer, 3 milioane de euro în schimbul internaționalului pe care a plătit 1,5 milioane în anul 2016. Potrivit patronului FCSB, în China, Florin Tănase va avea un salariu de un milion de euro anual, aproximativ 83.000 de euro lunar, o sumă cu mult peste ceea ce primea la FCSB. Salariul lui Florin Popa era de 30.000 de euro / lună.

„Da, e gata. El va avea un milion de euro salariu, plus bonusuri: 10.000 de euro în funcție de meciurile jucate. Noi nu avem bonusuri, doar cele 3 milioane de euro. Sunt liniștit, aveam un stres cu salariul său, primea 30.000 de euro, cu taxe ajungeam la 40.000. Am scăpat de 40.000, iau 3 milioane, acum am scăpat de stresul de a da bani din buzunar”, a declarat Gigi Becali.

Becali a făcut bugetul FCSB pentru actualul sezon

În acest context el a arătat cum va strânge fondurile necesare pentru susținerea echipei în perioada următoare. Gigi Becali a precizat că noul buget este suficient pentru a susține echipa fără ca el să mai investească vreun ban.

„Iau 1,5 milioane de la Betano, 3 de la Tănase, încă vreo 3 de la televizare, sunt vreo 7. Cu 1,5 milioane de încasat pe Moruțan ajung la 9. Eu am pus situația de acum. Nu mai vorbesc de retragere pentru că deja s-a făcut bugetul, nu mai trebuie să dau bani de la mine”, a afirmat Gigi Becali.

El a precizat că din banii pe care îi are la dispoziție va putea achiziționa alți jucători, având deja soluții pentru înlocuirea lui Tănase.

„Da, mă interesează Safranko. Și mai e încă cineva, dar să vedem, n-are rost să vorbim acum. Mai trebuie jucători, dacă pleacă Florin Tănase nu-mi mai e teamă de bani”, a spus patronul FCSB.

Dică lăsat fără un alt jucător de bază

Pe lângă vânzarea lui Florin Tănase, Gigi Becali mai anunță un transfer, de ultimă oră. Este vorba despre Darius Olaru, în vârstă de 24 de ani, alt jucător de bază pentru care cere 6 milioane de euro.

„E vorba să plece și Olaru, dar nu mai zic, să nu se interpreteze. E vorba să plece și Olaru în altă parte. Am lăsat prețul la 6 milioane de euro, dar nu vreau să vorbesc mai multe. Am vorbit cu Dică și i-am spus că am o veste bună pentru mine și una proastă pentru el. A răspuns că «dacă e bună pentru club, e bună și pentru mine»”, a mai arătat patronul FCSB, conform Arena Sport.

De curând Gigi Becali a anunțat că a primit o ofertă de 5 milioane de euro pentru Olaru, însă era nemulțumit deoarece ar fi cerut minim 7 milioane.