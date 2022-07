Mutarea momentului în fotbalul românesc. Gigi Becali: „Am luat trei milioane de euro pe el”

Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a anunțat că fotbalistul Florin Tănase este „ca și plecat” la echipa chineză Shanghai Port.

„Cred că o să plece în 3-4 zile. El deja e ca și plecat. Trei milioane de euro am luat pe el. Acum spun că e făcut 90%, dar 10% nu se știe”, a afirmat Gigi Becali.

Shanghai Port a anunțat că va plăti clauza de reziliere a contractului dintre FCSB și Florin Tănase, în valoare de 3 milioane de euro.

Echipa chineză se află pe locul șapte în clasament. Gigi Becali vrea să scape de căpitanul de la FCSB

Jucătorul român a început formalitățile pentru a obține viza necesară intrării în China. Tănase va juca alături de vedeta echipei Shanghai Port, brazilianul Oscar, ce a jucat pentru Chelsea. Mijlocașul a fost transferat în 2017 pentru suma de 60 de milioane de euro.

Clubul chinez este antrenat de către croatul Ivan Leko și ocupă locul șapte în China, cu 16 puncte acumulate în primele 10 etape. Antrenorul a reușit să câștige cu Shanghai Port titlul în 2018, iar în 2019 Supercupa.

În momentul de față, lider în China este Wuhan Three Towns, echipa la care evoluează românul Nicolae Stanciu.

Florin Tănase a fost transferat la echipa patronată de Gigi Becali în 2016 pentru suma de 1,5 milioane de euro. Jucătorul român a reușit să câștige alături de roș-albaștrii Cupa României în 2020, marcând 83 de goluri în 226 de meciuri, informează gsp.ro.

În urmă cu o zi, managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a criticat în termeni duri declarațiile căpitanului Tănase, după remiza cu U Cluj. Golgheterul echipei a constatat subțirimea lotului, el fiind contrat imediat de Becali, dar și de Mihai Stoica.

„O să îl întreb eu mâine. Care lume a zis că FCSB are cel mai bun lot? Toți au zis că CFR are cel mai bun lot, că au dubluri, tripluri pe post! El are 30.000 de euro salariu ca să dea goluri și să alerge”, a spus managerul echipei FCSB.

La finalul meciului cu U Cluj, Florin Tănase a izbucnit pe culoarul ce duce spre vestiarele de la Arena Națională.

„În loc să facem ce trebuie, noi ne apucăm să schimbăm la pauză. Să fim realiști, nu e cel mai bun lot la FCSB. De unde? Suntem puțini”, a spus Florin Tănase.