Dan Andronic, despre creșterea taxelor: A fost un experiment politic pur

Jurnalistul Dan Andronic a afirmat că, în prezent, România trece într-o eră a „creativității” economice absolute, iar modul în care guvernul Bolojan a reinventat liberalismul duce acest concept într-o direcție care amintește de „o naționalizare de modă veche”. „Până și Florin Cîțu ne confirmă ce bănuiam deja: explozia taxelor din ultimii ani n-a avut nicio legătură cu nevoile economiei, ci a fost un experiment politic pur”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Jurnalistul a afirmat că măsurile aplicate pot fi descrise ca un „socialism fiscal” pus în practică cu „sârguință”, astfel încât generațiile viitoare „nu vor fi stresate de prea mult potențial de creștere”. De asemenea, Codul Fiscal „a ajuns să funcționeze ca o publicație de nișă”, fiind modificat de aproximativ 120 în patru ani.

„Performanța de vârf a fost atinsă în 2025, când am avut parte de o noutate legislativă la fiecare 10 zile, semn că la Palatul Victoria nu se caută soluții, ci se testează rezistența cetățenilor în condiții de stres extrem. Dacă nu reușești să ții pasul cu regulile care se schimbă mai des decât prognoza meteo, e clar că problema e la tine, nu la sistemul care te tratează ca pe un cobai de laborator”, a explicat Dan Andronic.

Jurnalistul a reamintit observația lui Marian Hanganu, potrivit căreia, sub conducerea unui premier liberal, profitul nu mai este tratat ca un drept, ci ajunge să fie perceput ca un „premiu de consolare”.

„Antreprenorul român a fost promovat la statutul de simplu custode în propria firmă, având voie să se atingă de dividende doar dacă statul consideră că a fost suficient de „cuminte”. Regula activului de 25% și blocarea banilor cu care asociații își salvează firmele transformă investiția privată într-o formă de voluntariat forțat, unde singurul partener care câștigă întotdeauna este statul”, a explicat Dan Andronic.

Potrivit jurnalistului, elementul care completează tabloul este modul în care guvernul privește mediul de afaceri: „cu suspiciunea rezervată de obicei unor recidiviști periculoși”.

Dan Andronic amintește că amenzile și pedepsele sunt mari, „iar mesajul transmis este unul de un optimism debordant: statul îți va lua banii spre binele tău, chiar dacă asta înseamnă să-ți închidă afacerea”. „Într-o economie unde regulile se rescriu permanent nu ne mai rămâne decât să ne întrebăm: ce ar putea să meargă rău? O să fiți surprinși! Întotdeauna se poate mai rău”, a scris acesta.