Dan Andronic despre acordul Mercosur: N-a auzit nimeni până acum două zile

În emisiunea Contrapunct, Dan Andronic a comentat aprobarea controversatului acord Mercosur și implicațiile sale pentru România. Jurnalistul a spus că nimeni n-a auzit de acest acord până acumm două zile.

„Este vorba de un acord de care n-a auzit nimeni până acum două zile, acordul Mercosur. Nimeni din popor. Poate că cei care ar fi trebuit să audă știau. Un acord care este extrem de controversat, în primul rând din perspectiva modului în care a fost luată decizia”, a explicat Andronic.

Jurnalistul a subliniat rolul decisiv al României în aprobarea pactului. „Decizia aprobării acestui acord, după cum știți, la nivelul Comisiei Europene, Consiliul European, s-a luat în urma votului României.

România a înclinat balanța, în ciuda faptului că patru state, sau chiar cinci, Irlanda, Austria, Polonia, Franța și Belgia, obținând ceea ce nu ar fi creat acea majoritate calificată de care era nevoie pentru a se aproba acordul. S-a spus că e un acord bun, dar nu ni s-a spus pentru cine e bun.”

Andronic a continuat explicând contextul economic și politic. Jurnalistul a spus că el a fost unul dintre cei care n-a avut încredere în acord de la început.

„Eu am fost unul din cei care au spus că acordul nu-i bun. Și am încercat să-mi dau seama de ce, cât de tare ne va afecta și cât de important va fi pentru viitorul agriculturii românești. Mercosurul, ca să lămurim și lucrul ăsta din start, este o alianță economică din cinci state, Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay. Era și Venezuela, dar a fost scoasă din 2017. Este, automat, o piață de 700 de milioane de oameni. Este un acord de liber schimb. Vor arăta lucrurile mai bine sau mai rău? Rămâne să ne spună timpul.”

Invitatul emisiunii, Petre Daea, fost ministru al Agriculturii, a explicat efectele posibile asupra fermierilor români: „Acordul Mercosur este un acord de liber schimb care deschide piețe atât în America de Sud, cât și în Europa. Există îngrijorări cu privire la impactul asupra agriculturii românești, deoarece România este a 5-a țară din UE ca pondere agricolă și deține 90% din suprafața agricolă.”

Daea a criticat lipsa consultării fermierilor: „Trebuie să fie cunoscută, să fie fundamentată și făcute anumite simulări, care nu sunt ușor de făcut.”

El a atras atenția asupra diferențelor tehnologice și de standarde între produsele din Mercosur și cele europene: „Această intrare pe o piață unde regulile sunt diferite… vin pe piață produse care se realizează mai ușor, la costuri mai mici și întrebarea de ce?”

Daea a mai explicat certificarea produselor: „Se va discuta și se va menține acest semn de întrebare pentru că pleacă de acolo produsele, nu cu certificatul din Uniunea Europeană, pleacă cu certificatul de calitate pe care îl eliberează furnizorul.”

Andronic a comentat și reacția consumatorilor: „Tu mi-ai simțit? 100 de tarabe în piață… Vine la 100, mai vine unul cu aceleași produse. Dar, mai ieftine! Eu de ce mă duc în piață? Mă împinge stomacul și mă ajută buzunarul.”

Daea a explicat impactul asupra producătorilor locali: „Celelalte rămân pe masă. Celelalte care sunt la fel și sunt ocupate de cine? De producătorii români. Păi dacă el rămâne cu marfa nevândută. Are două soluții la îndemână. Ori să scadă și el prețul ca să rămână, dacă mai are timp și dacă mai și poate… sau nu-l vând deloc pentru că am saturat piața.”