Dan Andronic: Adevărata poveste a sancțiunilor prezidențiale împotriva EvZ, din regimul Ion Iliescu

”Evenimentul Zilei” a fost un ziar anti-Iliescu, însă publicația nu a fost niciodată sub sancțiuni prezidențiale din cauza asta. Jurnalistul Dan Andronic relatează adevărata poveste care a generat logo-ul ”Ziar supus sancțiunilor prezidențiale”, prezentă pe frontispiciul publicației în timpul primului mandat prezidențial a lui Ion Iliescu.

Adevărata poveste care a generat logo-ul EVZ ”Ziar supus sancțiunilor prezidențiale”

Jurnalistul Dan Andronic a relatat, pe TikTok, contextul care a generat celebrul logo din primul mandat al lui Ion Iliescu. El răspunde, astfel, unei provocări venite din partea unui fost coleg de breaslă, care l-a întrebat de ce nu menționează faptul că EVZ a fost supus sancțiunilor prezidențiale.

”În '93 - '94, o ziaristă de la EVZ a mers cu Ion Iliescu într-o delegație, în Orientul Mijlociu. Iliescu s-a apucat să le povestească în avion, unde merg, ce fac... Ziarista, neștiind sau neînțelegând diferența dintre o declarație oficială și una off the record, a trimis un reportaj. Din reportaj rezulta că Ion Iliescu a spus despre conducătorul statului respectiv că e un analfabet, care vine dintr-un trib de păstori. Vă dați seama ce scandal diplomatic a iesit”, își amintește jurnalistul.

Pentru acest incident, administrația prezidențială a cerut retragerea acreditării jurnalistei EVZ, însă redacția s-a opus, mai spune el.

”Ziar supus sancțiunilor prezidențiale” - o campanie de marketing

Tensiunile dintre EVZ și administrația prezidențială pe acest subiect au reprezentat, de fapt, o oportunitate de marketing a publicației, mai spune Dan Adronic.

”Am refuzat să mai acredităm pe cineva la Cotroceni și am pus pe frontispiciul ziarului: ”Ziar supus sancțiunilor prezidențiale”. Adevărul este că ”Evenimentul Zilei” era un ziar anti-Iliescu. Dar nu de aia am fost supuși sancțiunilor prezidențiale, pentru că nu am avut niciodată o problemă din punct de vedere al editorialelor sau a articolelor scrise”, mai spune Dan Andronic.

”Ghinion, Iliescu lovește din nou”

Jurnalistul își mai amintește și de titlurile - brand: ”Ghinion, Iliescu lovește din nou”, ca parte a campaniei anti-Iliescu. ”De fiecare dată când se întâmpla ceva rău în țara pe care o vizita Ion Iliescu, dădeam titlul acesta”.

”EVZ a fost un ziar anti-Iliescu, l-am susținut pe Emil Constantinescu în campania 1992 și din 1996, dar publicația nu a fost supusă sancțiunilor prezidențiale din cauza asta”, a mai spus Andronic.

 

 

 

