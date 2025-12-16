Custodele Coroanei, mesaj politic rar despre suveranism și alegeri. Avertisment pentru România și Europa

Într-o intervenție publică rară cu accente politice, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a vorbit despre evoluțiile politice recente din România, despre curentul suveranist asociat cu figura lui Călin Georgescu, dar și despre fragilitatea democrațiilor europene. Discursul a fost rostit luni seara, la Palatul Regal din București, cu prilejul Searii regale dedicate Corpului diplomatic acreditat în România.

În alocuțiunea sa, Custodele Coroanei a făcut referire la anul 2025 ca la o perioadă marcată de provocări majore, inclusiv prin prisma alegerilor desfășurate în România și Republica Moldova, pe care le-a caracterizat drept teste importante pentru democrație.

„Desigur, am trecut anul acesta și prin schimbări politice profunde, precum alegerile din mai în România și alegerile parlamentare din septembrie din Republica Moldova. Ambele au fost considerate – și așa au și fost – examene decisive, nu doar pentru clasa noastră politică, ci și pentru temelia sistemului nostru democratic. Și, în linii mari, examenele au fost trecute cu succes. Așa cum am subliniat anul trecut, ceea ce s-a întâmplat în România în timpul alegerilor din 2024 și 2025 nu a fost ceva nou. Oamenii simt că, deși au dreptul de a vota, nu au puterea de a-și schimba soarta. De aceea, ei se simt atrași de curente politice care promit o ruptură completă cu trecutul și care oferă presupuse soluții care nu implică niciun cost. Dar, chiar și oamenii care nu sunt atrași de acest fel de curente politice vor să vadă fețe noi și să experimenteze noi feluri de guvernare. Din acest punct de vedere, ceea ce s-a întâmplat în România s-a întâmplat în majoritatea țărilor europene”, a spus Majestatea Sa.

Custodele Coroanei a subliniat că instituțiile democratice din România au rezistat presiunilor recente și că experiența electorală a țării este analizată acum la nivel internațional, în special în contextul interferențelor externe și al manipulării prin rețelele sociale.

„Ceea ce s-a întâmplat în România în ultimele procese electorale este acum studiat de guverne din întreaga lume; nu am reușit să anticipăm subminarea sistemului nostru electoral, dar am reușit să o înlăturăm. O semnificativă victorie comună a țărilor noastre au fost alegerile din Republica Moldova, care au asigurat continuarea căii și vocației europene a țării, în ciuda unei campanii similare, finanțată din străinătate, pentru destabilizarea țării și discreditarea procesului său electoral. Aceasta a fost izbânda cetățenilor Republicii Moldova și a liderilor lor. Dar a fost și o izbândă pentru toți românii”, a declarat Majestatea Sa.

În cadrul discursului, Majestatea Sa Margareta a abordat și conflictul din Ucraina, evidențiind durata și impactul acestuia asupra continentului european.

„A durat aproape la fel de mult ca Primul Război Mondial, iar urmele lui vor rămâne mult timp de-acum încolo”, a afirmat Custodele Coroanei.

Aceasta a avertizat că reconstrucția Ucrainei va presupune un efort major și sacrificii colective din partea statelor europene, efort imposibil de realizat fără unitate și fără parteneriatul solid cu aliații nord-americani.

„Indiferent ce se va întâmpla – fie că va exista un armistițiu, fie că luptele vor continua – reconstrucția Ucrainei va fi o întreprindere uriașă, necesitând sacrificii din partea tuturor națiunilor europene. Iar aceste sacrificii vor fi imposibile fără unitatea europeană și fără menținerea legăturilor puternice dintre Europa și apropiații noștri aliați nord-americani, Canada și Statele Unite”, a spus Majestatea Sa.

Custodele Coroanei a vorbit și despre diferențele de viziune dintre Europa și Statele Unite, subliniind nevoia ca statele europene să își asume o mai mare responsabilitate în domeniul apărării.

„Nimeni nu pune la îndoială faptul că europenii ar trebui să contribuie mai mult la propriile măsuri de securitate; surpriza nu este, așadar, că Statele Unite cer Europei acum o recalibrare a măsurilor de apărare, surpriza este că americanii au fost atât de răbdători cu generații de lideri europeni anteriori, care au ignorat astfel de cereri din partea Washington-ului. Dacă vrem ca alții să ia în serios securitatea și apărarea noastră, noi suntem primii care trebuie să le luăm în serios.

În același timp, să facem un efort mai mare de a reaminti aliaților noștri din SUA și Canada că legăturile noastre trans-atlantice sunt mai profunde decât schimburile economice sau contribuțiile financiare la NATO”, a afirmat Majestatea Sa.

Mesajul a fost reiterat printr-un apel direct la responsabilitatea generației actuale.

„Este datoria generației actuale să reînvie spiritul de cooperare transatlantică, amintindu-le aliaților americani că nu au parteneri mai puternici și mai de încredere decât europenii. Este adevărat, nu va fi ușor de convins Washington-ul de acest lucru. Dar este o muncă necesară și una pe care Familia Regală Română, împreună cu Guvernul și cu diplomații țării noastre, rămâne hotărâtă să o ducă la bun sfârșit”, a adăugat Custodele Coroanei.

În încheiere, Majestatea Sa Margareta a afirmat că, în pofida dificultăților actuale, România se află într-un moment de stabilitate fără precedent, fiind „mai apărată și mai prosperă” decât oricând în istoria sa recentă.

Seara regală pentru Corpul Diplomatic continuă o tradiție instituită încă din vremea Regelui Carol I, în secolul al XIX-lea, tradiție reluată de Regele Mihai I după căderea regimului comunist și menținută ca simbol al continuității statului român.