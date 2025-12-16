Lovitură în Marea Neagră. Un submarin rusesc a fost distrus de o dronă subacvatică lansată de Ucraina

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a revendicat astăzi o nouă victorie navală de răsunet, anunțând scoaterea din uz a unui submarin rusesc din clasa „Varșavianka”, cunoscut în codificarea NATO drept Improved Kilo. Atacul a avut loc chiar în portul rusesc Novorossiysk și marchează o premieră tactică: utilizarea, pentru prima dată, a unei drone subacvatice de tip „Sub Sea Baby” împotriva unui submarin, susține The Insider.

Potrivit SBU, operațiunea comună, desfășurată alături de Marina Ucraineană și Direcția a 13-a de Contrainformații Militare, a provocat „avarii majore” navei, scoțând-o efectiv din luptă. Miza atacului este una majoră: submarinul vizat era echipat cu patru lansatoare pentru rachete de croazieră Kalibr, arme folosite frecvent de Rusia pentru a lovi infrastructura și orașele ucrainene.

SBU subliniază inovația tehnologică a atacului. Dacă până acum dronele de suprafață Sea Baby au reușit să alunge flota rusă din porturile ocupate din Crimeea, precum Sevastopol, noul sistem „Sub Sea Baby” extinde amenințarea sub nivelul mării, lovind flota rusă în porturile considerate sigure de pe propriul teritoriu.

Reacția Rusiei a fost una defensivă. Flota Mării Negre a recunoscut faptul că a avut loc un atac asupra bazei navale, însă a negat cu vehemență succesul acestuia.

Într-o declarație pentru postul de televiziune al Ministerului Apărării, Zvezda, căpitanul de rangul I Alexei Rulev a susținut că „tentativa de sabotaj nu și-a atins obiectivele” „Niciuna dintre navele sau submarinele Flotei Mării Negre staționate în golful bazei navale Novorossiysk, și nici echipajele acestora, nu au fost avariate în urma sabotajului și continuă să fie în serviciu militar”, a declarat oficialul rus, citat de The Insider.

Submarinele din clasa Kilo/Varșavianka (Proiectul 636.3) sunt considerate printre cele mai moderne și periculoase nave din flota rusă. Fiind submarine diesel-electrice de generația a treia, acestea sunt supranumite neoficial „Gaura Neagră” datorită capacității lor de a rămâne nedetectate de sonare, având o semnătură acustică extrem de redusă.

SBU estimează paguba financiară la aproximativ 400 de milioane de dolari. Mai mult, oficialii ucraineni avertizează că, din cauza sancțiunilor internaționale care limitează accesul Rusiei la tehnologie, construirea unui înlocuitor ar putea costa astăzi până la 500 de milioane de dolari.

Acesta nu este primul submarin rusesc scos din joc de forțele ucrainene. În septembrie 2023, submarinul Rostov-pe-Don, din aceeași clasă, a fost lovit decisiv în timp ce se afla într-un doc uscat din Sevastopol.

Mutarea navelor rusești de la Sevastopol la Novorossiysk a fost considerată o măsură de siguranță împotriva dronelor de suprafață ucrainene. Totuși, atacul de astăzi sugerează că Ucraina și-a extins raza de acțiune și capacitățile tehnologice, amenințând flota rusă chiar și în bazele sale din estul Mării Negre.