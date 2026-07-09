Potrivit consultantului de strategie Claudiu Cazacu, deși Cupa Mondială generează venituri record pentru FIFA și premii mai mari pentru participante, rezultatele economice estimate pentru țările gazdă sunt, până acum, sub nivelul anticipat, arată analiza XTB România.

Pe măsură ce Cupa Mondială avansează către faza sferturilor de finală, atenția fanilor crește, însă impactul economic al competiției nu confirmă toate așteptările inițiale, potrivit analizei realizate de Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.

Analiza arată că extinderea competiției a adus mai multe echipe și mai multe meciuri, ceea ce a însemnat venituri suplimentare pentru FIFA și premii financiare mai consistente pentru participante.

Valoarea totală a premiilor a ajuns la 871 de milioane de dolari, dublu față de ediția precedentă. Doar calificarea la turneul final aduce fiecărei federații participante 12,5 milioane de dolari.

Pentru unele state, aceste sume au o pondere importantă în economie. Potrivit analizei, Capul Verde a încasat 21 de milioane de dolari după depășirea fazei grupelor, echivalentul a aproximativ 0,75% din Produsul Intern Brut. Câștigătoarea Cupei Mondiale va primi 50 de milioane de dolari, în timp ce finalista va încasa 33 de milioane de dolari, la care se adaugă 1,5 milioane de dolari destinați costurilor de pregătire.

Analiza XTB arată că participarea la Cupa Mondială presupune cheltuieli importante pentru suporteri. În funcție de numărul meciurilor urmărite și de costurile transportului, unii fani au cheltuit peste 7.000 de dolari înainte de semifinale și finală. Totodată, cele mai ieftine bilete disponibile la revânzare pentru finală se apropie de 11.000 de dolari, iar FIFA percepe un comision de 15% pentru fiecare tranzacție realizată prin platforma proprie.

Potrivit datelor citate în analiză, hotelurile sunt, în medie, cu 50% mai scumpe în zilele în care se dispută meciuri.

În Canada, prețul unei beri a ajuns la aproximativ 15 euro, iar în Mexic costul este similar. În Los Angeles, parcarea a costat în unele cazuri până la 300 de dolari, în timp ce transportul feroviar către stadionul din New York a ajuns la 98 de dolari.

Analiza arată că Mexicul nu a înregistrat afluxul de turiști estimat înaintea competiției. Traficul prin aeroporturi a scăzut între 5,1% și 8,5%, iar Moody's estimează aproximativ 770.000 de vizitatori în orașele gazdă, mult sub prognoza de 5,5 milioane prezentată anterior de Ministerul Turismului.

Contribuția turneului la economia mexicană este estimată la doar 0,13% din PIB. În Canada, veniturile hotelurilor au crescut cu 18% în primele două săptămâni ale competiției, însă restaurantele și barurile au raportat un avans de doar 3%, iar magazinele alimentare unul de 6%.

În Statele Unite, analiza XTB arată că efectele asupra ocupării forței de muncă au fost sub estimări. Datele citate indică o reducere de 61.000 de locuri de muncă în industria ospitalității, deși prognozele anticipau crearea a aproximativ 40.000 de posturi.

La nivelul întregii economii americane au fost create 57.000 de locuri de muncă, sub nivelul estimat. Potrivit analizei, FIFA estima că turneul va genera 185.000 de locuri de muncă în Statele Unite și aproximativ 824.000 la nivel mondial.

Claudiu Cazacu arată că meciurile decisive urmează să fie disputate, însă o schimbare majoră a rezultatelor economice pare puțin probabilă.

Analiza menționează că, dincolo de efectele economice directe, organizarea Cupei Mondiale aduce beneficii greu de cuantificat, precum creșterea vizibilității internaționale, consolidarea imaginii țărilor gazdă și sporirea coeziunii sociale.

În același timp, FIFA rămâne principalul beneficiar financiar al competiției, în timp ce interesul publicului se reflectă și în mediul online. Potrivit analizei, Google a înregistrat un vârf istoric de utilizare după golul marcat de Argentina împotriva Egiptului, iar interesul pentru Lionel Messi și pentru competiție continuă să susțină veniturile din publicitate ale marilor platforme digitale și ale publicațiilor sportive.