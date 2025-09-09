International Cumpărăturile pe Temu i-au adus probleme unui român, la vamă







Un consumator român a ajuns în centrul unei controverse legale după ce a cumpărat un tricou online și a fost acuzat de import ilegal de produse contrafăcute.

Cazul său a atras atenția Codacons și chiar a reprezentanților legali ai Disney, după ce autoritățile vamale au identificat pe articolele sale personaje din filme celebre.

Incidentul, care a avut loc la Roma în 2025, ridică semne de întrebare privind legislația aplicată cumpărăturilor online din afara Uniunii Europene.

În luna mai 2025, A.G., consumatorul vizat, a plasat o comandă pe platforma de e-commerce Temu, achiziționând diverse obiecte pentru uz personal, printre care un tricou, un costum de baie, spume pentru curățenie și agrafe de păr pentru o copilă.

Totuși, autoritățile vamale și-au concentrat atenția asupra tricoului și a agrafelor de păr decorate cu personaje Disney, suspectând că ar fi produse contrafăcute.

Verificările au fost realizate de Agenția Vamală și a Monopolurilor din Roma 1, iar ulterior s-a solicitat o expertiză tehnică din partea studioului Spheriens, reprezentant legal al Disney pentru drepturi de proprietate intelectuală.

Pe 18 iulie 2025, concluzia oficială a fost că articolele erau într-adevăr contrafăcute, ceea ce a dus la emiterea unui proces-verbal și la confiscarea bunurilor.

Potrivit legislației italiene, articolul 1, alineatul 7-bis din Decretul-Lege 35/2005 prevede sancțiuni de la 300 la 7.000 de euro pentru introducerea pe teritoriul italian a produselor care încalcă drepturi de autor, mărci sau brevete.

În cazul lui A.G., amenda a fost de 618 euro, iar bunurile au fost confiscate, chiar dacă suma totală a comenzii a fost modestă, de 42,13 euro.

Consumatorul a apelat la Codacons pentru asistență juridică, iar reprezentanții asociației au atras atenția că astfel de cazuri sunt în creștere, mai ales în contextul achizițiilor internaționale online, unde cumpărătorii pot fi surprinși de reglementările vamale și de riscul contrafacerii, chiar fără intenție de fraudă.

Cazul evidențiază riscurile achizițiilor din afara Uniunii Europene și subliniază importanța informării consumatorilor privind drepturile de proprietate intelectuală și legislația vamală.

Pentru piața online, incidentul poate determina platformele să-și întărească verificările asupra produselor vândute, iar pentru consumatori, este un semnal de atenționare privind cumpărăturile internaționale.

Pe plan economic și social, astfel de situații pot influența comportamentul de consum, sporind atenția asupra autenticității produselor și asupra responsabilității legale individuale.

În plus, cazuri precum cel al lui A.G. au repercusiuni și în plan internațional, deoarece evidențiază tensiunile dintre comerțul digital și protecția proprietății intelectuale.