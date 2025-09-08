Politica Rareș Bogdan, semnal de alarmă în Parlamentul European privind Acordul UE-Mercosur: “Fermierii europeni riscă să fie scoși de pe piață!”







Rareș Bogdan, europarlamentar și membru al Grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, și-a exprimat public îngrijorarea față de prezentarea Acordului comercial UE-Mercosur în cadrul Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European. Într-o postare pe Facebook, din 5 septembrie 2025, el a adus în discuție problemele pe care acest acord le-ar putea genera pentru fermierii europeni, inclusiv cei români.

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay) este unul dintre cele mai vaste tratate de liber schimb negociate de UE. Scopul său este de a facilita schimburile comerciale între cele două blocuri, însă negocierile au fost marcate de controverse, în special privind standardele de mediu și protecția agriculturii europene.

Rareș Bogdan atrage atenția că fermierii din statele membre sunt nemulțumiți de faptul că Bruxelles-ul ar fi acceptat standarde de mediu mai puțin stricte pentru produsele provenite din țările Mercosur, în timp ce agricultorii europeni sunt obligați să respecte reguli stricte sub amenințarea pierderii subvențiilor. Această situație, afirmă europarlamentarul român, creează condiții de concurență neloială pe piața europeană.

Printre riscurile semnalate se numără:

Pierderea competitivității pentru fermierii europeni , forțați să respecte standarde ridicate de calitate și mediu.

, forțați să respecte standarde ridicate de calitate și mediu. Importuri crescute de produse agricole din țările Mercosur , precum carnea de vită argentiniană, care ar putea afecta prețurile și veniturile fermierilor locali.

, precum carnea de vită argentiniană, care ar putea afecta prețurile și veniturile fermierilor locali. Presiuni asupra subvențiilor europene, în contextul în care agricultura UE este deja puternic reglementată.

Rareș Bogdan solicită Comisiei Europene să ofere garanții clare și măsuri compensatorii pentru fermierii europeni, astfel încât aceștia să nu fie dezavantajați de noile reglementări. Dezbaterea privind ratificarea acordului UE-Mercosur rămâne una tensionată, cu proteste repetate din partea agricultorilor și organizațiilor de mediu.

Rămâne de văzut cum va răspunde Bruxelles-ul și dacă vocea fermierilor europeni va fi luată în considerare în negocierile finale.