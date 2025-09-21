Justitie

Cumnatul lui Tzancă Uraganu, înjunghiat în Sectorul 4 într-un conflict între interlopi

Cumnatul lui Tzancă Uraganu, înjunghiat în Sectorul 4 într-un conflict între interlopiSursă foto: https://politiaromana.ro
Polițiștii Secției 26  din Capitală au intervenit rapid pentru a opri un atac între interlopi în fața unui hotel din Sectorul 4. Victima agresiunii este cumnatul lui Tzancă Uraganu, care a fost prins în mijlocul unei răfuieli violente între grupări criminale, la doar câteva zile după un incident similar din Craiova. Surse judiciare susțin că în conflict a fost implicat un interlop revenit recent din Irlanda, venit să rezolve tensiunile cu unul dintre liderii lumii interlope din Roșiorii de Vede.

Cumnatul lui Tzancă Uraganu, prins în mijlocul unei lupte interlope

Interlopul cunoscut sub numele de Gărdiță, originar din Ploiești, ar fi revenit de urgență în țară pentru a rezolva un conflict cu Octavian Stoica, zis Benone Al Capone. Cei doi ar fi intrat în conflict după mai multe incidente între bandele românești active în Irlanda.

Disputa a escaladat rapid, iar pentru a preveni o confruntare, cei doi ar fi stabilit o întâlnire la București pe 18 august, în apropierea hotelului RIN din Sectorul 4.

După atac, victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență

Polițiștii Secției 26 au intervenit rapid, reușind să prindă la fața locului 22 de persoane înarmate cu cuțite, săbii și bâte, dintre care șapte au fost reținute, iar restul amendate pentru tulburarea ordinii publice. atacul a fost extrem de violent, iar victimele au avut nevoie de asistență medicală imediată.

Poliția Română

Sursa foto: dreamstime.com

Surse judiciare au explicat că agresorii au acționat planificat, folosind arme albe și atacând simultan. Autoritățile au intervenit pentru a preveni escaladarea conflictului și pentru a limita răspândirea violenței în zonă. Până în prezent, anchetatorii au reținut șapte persoane și au aplicat amenzi de câte 3.000 de lei altor 15 indivizi implicați.

Victima atacului este fratele partenerei lui Tzancă Uraganu

Benone Al Capone ar fi ordonat unui grup de peste 20 de interlopi să-l agreseze pe Gărdiță. Atacul a fost însă îndreptat împotriva fratelui acestuia, cunoscut sub porecla Prințu, care a fost rănit grav și internat de urgență.

Surse din anchetă au precizat, pentru Gândul, că persoanele vizate de agresiunea organizată de oamenii lui Benone Al Capone sunt frații Lambadei, partenera de viață a cântărețului de muzică lăutărească Andrei Velcu, cunoscut sub numele de scenă Tzancă Uraganu.

 

 

