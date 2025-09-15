Social

Cine l-a ucis pe Auraș al lui Banu în timpul bătăii din Craiova

Comentează știrea
Cine l-a ucis pe Auraș al lui Banu în timpul bătăii din CraiovaSursă foto: Captură de ecran Gândul.ro
Din cuprinsul articolului

Criminalul care l-a ucis pe Auraș al lui Banu, sâmbătă dimineața, în Craiova, este fiul unui lider interlop cunoscut, implicat în conflictul violent dintre clanuri. Conflictul a avut loc pe Bulevardul Nicolae Romanescu și a dus la moartea unui membru al familiei Banu și rănirea gravă a tatălui său, scoțând la iveală tensiuni vechi între cele două familii, potrivit Gândul.

Cine este criminalul implicat în lupta din Craiova

Manuel Leonard Adîr, zis Manu, fiul lui Viorel Parnică, cunoscut sub porecla Levier, este criminalul care l-a înjunghiat mortal pe Auraș. Tânărul are doar 20 de ani, însă este deja recunoscut în mediul interlop ca un bătăuș redutabil și practicant de sporturi de contact.

În trecut, a câștigat competiții de kickboxing, ceea ce i-a consolidat reputația de luptător experimentat. Tatăl său, Levier, este unul dintre cei mai notorii lideri interlopi din Craiova, activ încă din 2003 în războaiele dintre clanuri și gruparea „Frăția”.

Bătălia de pe Bulevardul Nicolae Romanescu

În urma atacului, mai multe rude ale celor implicați s-au întors din străinătate pentru a sprijini clanurile respective. Unchiul fetei implicate în conflict fusese bătut de Auraș, ceea ce a intensificat dorința de răzbunare. Printre atacatori s-au numărat Levier și fiul său, care l-au atacat atât pe bătrânul Fane Banu, cât și pe Auraș, folosind cuțite și alte obiecte.

România dă mai mult pe dobânzi decât la Învățământ sau Apărare
România dă mai mult pe dobânzi decât la Învățământ sau Apărare
Furtuni peste România. ANM a emis Cod galben de vânt puternic
Furtuni peste România. ANM a emis Cod galben de vânt puternic
Craiova

Sursa foto: captură video

Martorii au declarat că, în timpul confruntării, Levier a fost copleșit, iar Manu a intervenit direct, lovindu-i pe adversari cu brutalitate. Auraș a fost declarat decedat la fața locului, în timp ce Fane Banu a supraviețuit datorită intervenției medicilor de la Spitalul Județean de Urgență Craiova.

Fata implicată în conflict fugise de la socri

Povestea căsniciei eșuate a început în 2023, atunci când cele două clanuri au hotărât să-și căsătorească copiii. La momentul respectiv, mireasa avea 16 ani și s-a mutat în locuința soțului său, care între timp împlinise 24 de ani. Familia băiatului a plătit suma de 50.000 de euro pentru tânără. La scurt timp după ce aceasta s-a întors la casa părintească, familia soțului a solicitat restituirea banilor.

Familia fetei a refuzat să returneze suma, iar tensiunile și amenințările au escaladat din ambele tabere. Anul precedent, mireasa a depus o sesizare la poliție, afirmând că era amenințată de soțul său,obținând astfel un ordin de protecție valabil timp de șase luni.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:10 - Relația Columbeanu-Monica: De la fata de la țară, la „doamnă”
12:58 - România dă mai mult pe dobânzi decât la Învățământ sau Apărare
12:50 - UE sau Rusia, alegerea strategică a Republicii Moldova
12:42 - Ziariștii din Ungaria, comentarii ample după Csikszereda - FCSB. Cum s-a văzut piedica pusă de ciucani campioanei
12:31 - Clipe grele pentru o concurentă de la Asia Express. Tatăl ei a murit
12:25 - Bugetarii din administrație protestează față de reducerile de posturi

HAI România!

Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale

Proiecte speciale