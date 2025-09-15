Cine l-a ucis pe Auraș al lui Banu în timpul bătăii din Craiova

Criminalul care l-a ucis pe Auraș al lui Banu, sâmbătă dimineața, în Craiova, este fiul unui lider interlop cunoscut, implicat în conflictul violent dintre clanuri. Conflictul a avut loc pe Bulevardul Nicolae Romanescu și a dus la moartea unui membru al familiei Banu și rănirea gravă a tatălui său, scoțând la iveală tensiuni vechi între cele două familii, potrivit Gândul.

Manuel Leonard Adîr, zis Manu, fiul lui Viorel Parnică, cunoscut sub porecla Levier, este criminalul care l-a înjunghiat mortal pe Auraș. Tânărul are doar 20 de ani, însă este deja recunoscut în mediul interlop ca un bătăuș redutabil și practicant de sporturi de contact.

În trecut, a câștigat competiții de kickboxing, ceea ce i-a consolidat reputația de luptător experimentat. Tatăl său, Levier, este unul dintre cei mai notorii lideri interlopi din Craiova, activ încă din 2003 în războaiele dintre clanuri și gruparea „Frăția”.

În urma atacului, mai multe rude ale celor implicați s-au întors din străinătate pentru a sprijini clanurile respective. Unchiul fetei implicate în conflict fusese bătut de Auraș, ceea ce a intensificat dorința de răzbunare. Printre atacatori s-au numărat Levier și fiul său, care l-au atacat atât pe bătrânul Fane Banu, cât și pe Auraș, folosind cuțite și alte obiecte.

Martorii au declarat că, în timpul confruntării, Levier a fost copleșit, iar Manu a intervenit direct, lovindu-i pe adversari cu brutalitate. Auraș a fost declarat decedat la fața locului, în timp ce Fane Banu a supraviețuit datorită intervenției medicilor de la Spitalul Județean de Urgență Craiova.

Povestea căsniciei eșuate a început în 2023, atunci când cele două clanuri au hotărât să-și căsătorească copiii. La momentul respectiv, mireasa avea 16 ani și s-a mutat în locuința soțului său, care între timp împlinise 24 de ani. Familia băiatului a plătit suma de 50.000 de euro pentru tânără. La scurt timp după ce aceasta s-a întors la casa părintească, familia soțului a solicitat restituirea banilor.

Familia fetei a refuzat să returneze suma, iar tensiunile și amenințările au escaladat din ambele tabere. Anul precedent, mireasa a depus o sesizare la poliție, afirmând că era amenințată de soțul său,obținând astfel un ordin de protecție valabil timp de șase luni.