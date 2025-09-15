Cum și-a luat adio Oana Roman de la tatăl ei. „Eu nu înțelegeam ce se întâmplă”

Oana Roman a povestit într-un podcast că la 14 ani a fost scoasă din țară de către părinții ei pentru propria ei siguranță. Iar cel care și-a luat adio de la ea a fost doar Petre Roman, Mioara Roman nu a putut să facă acest lucru.

Fiica lui Petre Romna a povestit cum a fost evacuate din București și trimisă la Paris. ”Și-a luat adio de la mine atunci ca și când ar fi existat șansa să nu ne mai vedem niciodată. Mi-a dat un săculeț negru de catifea, în care erau bijuteriile mamei. Este vorba despre două inele și o brățară, asta era tot ce avea mama.

Și perlele cred. Și cred că erau înăutru și niște bani. Nu i-am numărat. Pentru mine banii la ora aia nu contau. Probabil erau o mie două mii de dolari ceva în genul asta. Și mi-a zis: uite, asta e tot ce am, jur că așa mi-a zis. Ia-le și du-te. Și i-am zis, tată mă duc și ce fac? Te duci și te așteaptă cineva la aeroport. Și mi-a zis ia asta că altceva nu am să-ți dau. Mama nu era, era doar el. Și l-am întrebat: mama unde e? Și mi-a zis că nu puteau fi amândoi în același loc.

Eu la 14 ani am plecat fără să știu dacă îmi mai revăd părinții. Pentru că eu în momentul în care am ieșit pe ușă mă aștepta mașina afară. Și când am ieșit pe ușă, tata m-a luat în brațe și plângea. Și atunci mi-am dat seama. Și m-a strâns tare și eu i-am zis: tată, dar mă duc la prietenii mei, eu tot nu voiam să cred. Și mi-a zis fii atentă! Orice o să auzi și orice se va spune despre mine tu să știi că eu n-am făcut decât bine pentru țară. Atunci am realizat că el își lua adio de la mine”, a povestit fosta prezentatoare.

De altfel, aceasta a realizat că nici documente nu avea. ”Atunci m-am speriat că a trebuit să plec singură cu gândul ăsta și mă gândeam unde e mama. Și când am ajuns la aeroport mi-am dat seama că nu am pașaport. Și m-au direct la scara avionului și m-au urcat direct în avion. Eu nu am trecut prin vamă. M-au evacuat la propriu”, a mai povestit Oana Roman.