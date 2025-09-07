Oana Roman, atac subtil la adresa Adelinei Pestrițu. Ce răspuns i-a dat fosta parteneră a lui Liviu Vârciu

Monden

Oana Roman, atac subtil la adresa Adelinei Pestrițu. Ce răspuns i-a dat fosta parteneră a lui Liviu VârciuAdelina Pestrițu. Sursa foto: Instagram
Oana Roman a lansat un atac subtil la adresa Adelinei Pestrițu, după ce fosta vedetă Kanal D a luat parte la un eveniment cu ștaif. Totul a început de la un detaliu minor, care a stârnit reacții și discuții aprinse pe Instagram.

Adelina Pestrițu, criticată pentru ținuta aleasă

Influencerița a participat sâmbătă, 6 septembrie, la „The Grand Ball of Princes and Princesses MONTE-CARLO”, un eveniment desfășurat la Palatul Culturii din Iași.

Invitații s-au bucurat de o seară memorabilă, cu muzică live, momente artistice și dansuri elegante. Bruneta a împărtășit experiența cu fanii ei de pe Instagram, însă comentariile acide nu au întârziat să apară.

A purtat o rochie spectaculoasă

Pentru seara de basm, Adelina Pestrițu a ales o rochie de prințesă, care îi scotea talia în evidență. Pe lângă ținută, influencerița a avut grijă să iasă în evidență și prin accesorii. Astfel, ea a ales să poarte pe cap o coroană.

Fără a explica dacă face referire la cazul Adelinei, Oana Roman a afirmat că accesoriile de acest tip pot fi purtate doar de cei cu sânge nobil.

„Dacă nu ești de sânge regal și nu ești Regină, Prințesă, parte dintr-o familie regală, dacă nu ai tradiție nobil: Nu pui pe cap tiară. Niciodată… poate doar la un bal mascat unde ești un personaj. PUNCT”, a scris ea pe Instagram.

Mesajul Adelinei Pestrițu

La scurt timp, Adelina Pestrițu a venit cu lămuriri legate de ținuta ei. Pe Instagram, ea a publicat un story cu invitația primită de la organizatori, menționând că tiara a făcut parte din dress code-ul oficial pentru doamne și domnișoare.

„Dress code: Doamne: rochii de bal sau rochii maxi până la pode cu diademă/tiară. Domni: cravată neagră, cravată neagră sau uniforme militare ceremoniale”, a fost mesajul influenceriței.

Dincolo de critici, Adelina Pestrițu a primit și comentarii de apreciere din partea urmăritorilor ei.

