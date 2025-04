Monden Oana Roman, declarații surprinzătoare despre nepoata ei, Calina: Vă rog să scrieți numele real







Oana Roman a transmis un mesaj dur după ce Calina, fiica surorii sale, Catinca, a făcut distrus apartamentul în care locuia cu chirie împreună cu iubitul ei, fiul fostului fotbalist Sabin Ilie. Aceasta a spus că pe tânără nu o cheamă Roman și că este doar o nepoată prin alianță.

Oana Roman, mesaj dur pentru Calina

„Am tolerat prea mulți ani o situație neconformă cu realitatea. Vă rog să scrieți numele real NU o cheamă Roman și nu a avut niciodată acest nume nici ea și nici mama ei. Nu este decât cel mult o nepoată prin alianță.

Mulțumesc pentru că de acum încolo nu veți asocia numele meu și al tatălui meu cu persoane care NU poartă acest nume”, este mesajul transmis de Oana Roman, în mediul online.

Calina a fost dată afară din apartamentul în care locuia cu chirie alături de fiul fostului fotbalist Sabin Ilie. Proprietarul a povestit că fiica Catincăi Roman a distrus apartamentul și că nu a plătit chiria. El a făcut plângere la Poliție pentru distrugere.

Fiica Catincăi Roman ar fi distrus apartamentul

Fiica Catincăi Roman și iubitul său au lăsat în urma lor o restanță de aproximativ 6.000 de lei (chiria era de 500 de euro lunar), televizor spart, tocuri de la uși distruse, fotoliu rupt, veioza picată, wc-ul înfundat și multe altele, dar și o grămadă de sticle și peturi adunate în pungi și plasate pe colțurile scaunelor.

Ce spune proprietara

„Începutul relaţiei noastre a fost unul extraordinar de bun, era foarte prietenoasă, dar la finalul colaborării am fost nevoită să îi dau cu forţa afară. Mi-a lăsat o pagubă de câteva mii de euro, a avut şi un câine, deşi eu de la bun început i-am spus că nu accept animale de companie, vă imagininaţi ce făceau acolo. Petreceri, beau, fumau.

Cert este că am fost extrem de supărată şi dezamăgită. Până la urmă l-am şi vândut, acesta a fost şi motivul, după această experienţă. Am trimis pe cineva să facă curat acolo pentru că era dezastru, apoi l-am pus la vânzare. Chiria pe cele trei luni am primit-o, dar greu, de fiecare dată trebuia să o sun să îmi dea banii, să îi spun să îşi plătească facturile.

Norocul meu a fost că nu a stat prea mult. Ultimele facturi nu le-a mai plătit, s-a comportat foarte urât, ţipa foarte tare la mine, era deranjată că o sunam să îi cer banii pentru chirie. La un moment dat nu îmi mai răspundea la telefon, vecinii mă sunau pentru că făceau pe acolo scandal. Trebuie să se ferească toată lumea de ei din oraşul acesta să le mai închirieze pentru că îşi bate joc efectiv”, a spus proprietara pentru Cancan.