Un francez și-a demolat casa după ce nu a reușit să evacueze o familie de români

Un bărbat din Brest, Franța, și-a demolat propria locuință după ce nu a reușit să evacueze, pe cale legală, o familie de români care ocupa imobilul fără drept, potrivit publicației maison-travaux.fr.

Proprietarii de imobile din Franța se confruntă frecvent cu situații în care nu își pot recupera rapid locuințele ocupate ilegal. Fenomenul „squatting-ului” este descris drept unul sistemic, în contextul unor prevederi care permit ocupanților să își creeze rapid o formă de domiciliu.

Conform aceleiași surse, este suficient ca o persoană să încheie un contract de furnizare a energiei electrice pe numele său, folosind o adresă de e-mail și un număr de telefon, pentru a obține o dovadă de reședință. Astfel, în doar câteva minute, o proprietate poate ajunge să fie considerată oficial domiciliu.

Informațiile publicate de Le Figaro arată că legea interzice proprietarilor să evacueze ocupanții prin forță proprie. Cei care recurg la astfel de metode riscă sancțiuni severe, inclusiv până la trei ani de închisoare și amenzi de până la 30.000 de euro.

În același timp, proprietarii pot ajunge în situația de a continua plata ratelor pentru un imobil ocupat ilegal. Procedurile de evacuare sunt de durată, iar după data de 1 noiembrie intervine așa-numitul „armistițiu de iarnă”, perioadă în care evacuările sunt suspendate.

În cazul din Brest, clădirea era de dimensiuni reduse și fusese cumpărată în anul 2021. Proprietarul a parcurs etapele legale și a depus plângere la poliție, însă demersurile nu au dus la o soluție. Ulterior, acesta a încercat să discute direct cu familia de români care ocupa locuința. La un moment dat, le-a oferit 2.000 de euro pentru a părăsi imobilul, însă propunerea a fost refuzată.

Într-o dimineață în care a observat că locuința era goală, proprietarul a decis să intervină. Acesta a scos bunurile din interior și a început demolarea clădirii, folosind baroase și răngi.

„Nu am avut altă opțiune. Treceam pe lângă ea în fiecare zi și la un moment dat am observat că nu era nimeni înăuntru. Așa că le-am scos lucrurile afară și am început pur și simplu s-o demolez”, a declarat el pentru publicația Le Télégramme.

După distrugerea locuinței, familia a rămas fără adăpost și a intrat în atenția serviciilor sociale din Brest. Autoritățile locale urmează să îi relocheze pe foștii ocupanți în perioada următoare.