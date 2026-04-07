Tragedie feroviară în Franța. Un tren de mare viteză a spulberat un camion. Un mort și 27 de răniți

Accident TGV Franta / sursa foto: captură video
Un accident feroviar deosebit de grav a avut loc marți dimineață în nordul Franței, unde un tren de mare viteză care transporta aproximativ 250 de pasageri a intrat în coliziune cu un camion la o trecere la nivel cu calea ferată, potrivit TF1.

În urma impactului, cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 27 au fost rănite, potrivit informațiilor preliminare.

Incidentul s-a produs în plină oră de vârf, între localitățile Béthune și Lens, în regiunea Pas-de-Calais, provocând perturbări majore în traficul feroviar și mobilizarea rapidă a echipelor de intervenție.

Detalii despre accidentul din nordul Franței și intervenția autorităților

Trenul TGV circula pe ruta Dunkirk–Paris în momentul în care a lovit remorca unui camion militar aflat pe trecerea la nivel. În urma impactului, mai multe vagoane au deraiat, iar partea frontală a trenului a suferit avarii severe.

Conform datelor oficiale, mecanicul trenului, în vârstă de 56 de ani, și-a pierdut viața. Acesta ar fi suferit un stop cardiac și nu a mai putut fi resuscitat, în ciuda intervenției echipelor medicale. Șoferul camionului a fost grav rănit.

Zeci de pasageri au suferit răni ușoare, fiind evaluați și tratați la fața locului sau transportați la unități medicale din apropiere.

Autoritățile locale au intervenit rapid pentru evacuarea pasagerilor rămași în tren. Autobuze au fost mobilizate pentru a prelua persoanele afectate și a le transporta în siguranță către destinații alternative.

Trafic feroviar blocat

În urma accidentului, circulația feroviară pe linia Béthune–Arras a fost suspendată în ambele direcții. Incidentul a generat întârzieri semnificative și perturbări în rețeaua feroviară din zonă.

Imagini surprinse la locul accidentului arată amploarea distrugerilor: partea frontală a trenului este grav avariată și ieșită de pe șine, în timp ce echipele de intervenție lucrează în jurul epavei.

Ministrul Transporturilor din Franța, Philippe Tabarot, a anunțat că se deplasează la locul accidentului împreună cu conducerea companiei feroviare naționale.

Acesta a declarat:

„Un accident care implică un camion și un tren TGV (tren de mare viteză) a avut loc în această dimineață între Béthune și Lens. Mă deplasez la fața locului împreună cu președintele și directorul general al SNCF, Jean Castex.”

Alte incidente recente în transportul public din Franța

Accidentul survine la scurt timp după un alt incident semnificativ produs în Franța, unde aproximativ 50 de persoane au fost rănite în urma coliziunii a două tramvaie într-o stație din Strasbourg.

Potrivit informațiilor disponibile, accidentul de la Strasbourg-Ville ar fi fost provocat de o schimbare accidentală de macaz, care a dus la impactul dintre un tramvai în mișcare și unul staționat.

În acel caz, aproximativ 100 de persoane se aflau în cele două tramvaie, iar imaginile de la fața locului au arătat pasageri și martori încercând să ajute victimele prin forțarea ușilor pentru evacuare.

Ancheta  din nordul Franței continuă

Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul feroviar din Pas-de-Calais. Se analizează inclusiv modul în care camionul a ajuns pe trecerea la nivel în momentul trecerii trenului.

Operațiunile de intervenție și degajare a liniilor continuă, iar traficul feroviar urmează să fie reluat doar după finalizarea verificărilor de siguranță.

