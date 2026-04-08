Coordonare internațională pentru securitatea Strâmtorii Ormuz. Țoiu explică poziția României după armistițiul SUA-Iran

Statele implicate în inițiativa de securizare a traficului prin Strâmtoarea Ormuz se coordonează privind regimul de sancțiuni impus Iranului și discută, totodată, măsuri defensive de natură militară, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Inițiativa are două obiective principale: să pună presiune diplomatică asupra Iranului pentru a-l determina să participe la negocieri și să garanteze siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Oana Țoiu a explicat că, în prezent, există un format similar Coaliției de Voință, la care participă 40 de țări.

Potrivit ministrului, structura convenită prevede coordonarea sancțiunilor internaționale ca instrument de presiune asupra Iranului pentru a-l determina să participe la negocieri, dar include și angajamente discutate pe linie militară, exclusiv de natură defensivă, menite să garanteze siguranța în Strâmtoarea Ormuz după încheierea conflictului armat.

Ministrul a adăugat că măsurile discutate urmăresc reducerea riscurilor pentru navigație și scăderea costurilor de asigurare pentru transportul maritim.

„Acest lucru este necesar și pentru a diminua costul de asigurare care se reflectă ulterior în costul petrolului și în costul benzinei și motorinei. Discutăm despre aceste mecanisme comune pentru a diminua costul de asigurare. Indiferent de cum se va finaliza această negociere, riscul perceput pentru navigarea prin Strâmtoarea Ormuz o să fie un risc ridicat câteva luni de acum încolo, poate și peste un an de zile și atunci trebuie să ne coordonăm pentru diminuarea prețurilor aferente tranzitului prin strâmtoare”, a explicat ea.

Statele implicate, reacție la propunerile Iranului. Armistițiul cu SUA, considerat o măsură temporară

Oana Țoiu a mai spus că statele participante urmăresc o poziție comună și resping orice solicitare a Iranului de taxe pentru tranzit sau negocieri bilaterale separate.

Ministrul a mai atras atenția că este esențial ca statele participante să mențină o poziție unită la nivel internațional, astfel încât nicio țară să nu accepte propuneri privind taxe speciale pentru tranzit sau negocieri individuale. Oana Țoiu a explicat că trebuie respectate principiile fundamentale ale dreptului internațional, care garantează libera trecere prin strâmtori fără taxe suplimentare și fără tratamente diferențiate.

Perspectivele negocierilor

Ministrul a declarat că armistițiul actual este temporar și urmărește facilitarea negocierilor pentru un acord sustenabil.

„Avem un acord temporar, vorbim de o încetare temporară a focului pentru a permite negociatorilor să ajungă la un acord, cum îl numim noi, sustenabil, un acord care se poată să se mențină în timp. Următoarea întâlnire o să aibă loc pe 10 aprilie. Atât partenerii noștri din Statele Unite ale Americii cât și partenerii din Orientul Mijlociu știu și disponibilitatea României și a Uniunii Europene de a participa la acest efort”, a mai spus Oana Țoiu.