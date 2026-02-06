Cum și-a educat Mihaela Tatu fiica și ce-i reproșează acum tânăra

Mihaela Tatu a povestit la un podcast că nu a avut mereu cea mai fericită relație cu fiica ei. Mai exact, momentul de maximă tensiune a fost când Ioana avea 22 și atunci i-a reproșat tot felul de lucruri.

Prezentatoarea a explicat că ea și fiica ei, Ioana, nu au avut mereu o relație fericită. Momentul de cumpănă a fost când fiica ei era cu 8 ani mai tânără ca acum.

”De 10 ani sunt model pentru Ioana, așa în viață. Atunci când avea 22 de ani într-un proces de furie, mi-a zis că mă urăște pentru că nu i-am spus ce să facă în viață, pentru că am lăsat-o pe ea să aleagă. Am abordat această metodă tocmai pentru a o învăța să discearnă singură, să facă alegeri gândite, rațional trecute prin filtrul analizei”, a povestit aceasta.

Omul de televiziune a explicat că în acest fel a încercat să o facă responsabilă pentru propriile decizii. Și mai ales să se protejeze în relația cu fiica ei.

”Și dacă dă chix eu sunt aici lângă ea să îi ofer sprijin, să o ajut să treacă prin și peste. Dacă eu îi spuneam să facă ceva și ea făcea și nu-i plăcea și nu-i mergeau bine, se spărgeau toate în capul meu”, a mai spus Mihaela Tatu.

Doar că cearta dintre cele două i-a dat mari bătăi de cap prezentatoarei. Peste 8 ani, însă, s-a întâmplat și minunea.

”Dar la acel moment, mi-am sunat prietena și i-am zis ”cum să-mi zică așa ceva?!” Și ea mi-a spus că așa i-a spus și ea mamei ei. Toate se așază, las-o. Și am mai așteptat 8 ani, când Ioana m-a luat în brațe și mi-a zis că mă iubește și că sunt modelul ei în viață”.