Monden

Cum și-a educat Mihaela Tatu fiica și ce-i reproșează acum tânăra

Comentează știrea
Cum și-a educat Mihaela Tatu fiica și ce-i reproșează acum tânăraMihaela Tatu. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Mihaela Tatu a povestit la un podcast că nu a avut mereu cea mai fericită relație cu fiica ei. Mai exact, momentul de maximă tensiune a fost când Ioana avea 22 și atunci i-a reproșat tot felul de lucruri.

Mihaela Tatu, probleme cu fiica

Prezentatoarea a explicat că ea și fiica ei, Ioana, nu au avut mereu o relație fericită. Momentul de cumpănă a fost când fiica ei era cu 8 ani mai tânără ca acum.

Mihaela Tatu

Mihaela Tatu. Sursă foto: Captură video Youtube

”De 10 ani sunt model pentru Ioana, așa în viață. Atunci când avea 22 de ani într-un proces de furie, mi-a zis că mă urăște pentru că nu i-am spus ce să facă în viață, pentru că am lăsat-o pe ea să aleagă. Am abordat această metodă tocmai pentru a o învăța să discearnă singură, să facă alegeri gândite, rațional trecute prin filtrul analizei”, a povestit aceasta.

A evitat să fie trasă la răspundere

Omul de televiziune a explicat că în acest fel a încercat să o facă responsabilă pentru propriile decizii. Și mai ales să se protejeze în relația cu fiica ei.

Începe Selecția Națională Eurovision 2026. 68 de piese intră în competiție
Începe Selecția Națională Eurovision 2026. 68 de piese intră în competiție
Două magazine emblematice din centrul Bucureștiului intră pe piața de leasing
Două magazine emblematice din centrul Bucureștiului intră pe piața de leasing

”Și dacă dă chix eu sunt aici lângă ea să îi ofer sprijin, să o ajut să treacă prin și peste. Dacă eu îi spuneam să facă ceva și ea făcea și nu-i plăcea și nu-i mergeau bine, se spărgeau toate în capul meu”, a mai spus Mihaela Tatu.

Momentul a fost cumplit

Doar că cearta dintre cele două i-a dat mari bătăi de cap prezentatoarei. Peste 8 ani, însă, s-a întâmplat și minunea.

”Dar la acel moment, mi-am sunat prietena și i-am zis ”cum să-mi zică așa ceva?!” Și ea mi-a spus că așa i-a spus și ea mamei ei. Toate se așază, las-o. Și am mai așteptat 8 ani, când Ioana m-a luat în brațe și mi-a zis că mă iubește și că sunt modelul ei în viață”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:16 - Cum și-a educat Mihaela Tatu fiica și ce-i reproșează acum tânăra
19:08 - Cristiano Ronaldo își continuă protestul. Fotbalistul nu va juca pentru Al-Nassr în următorul meci
19:01 - Peste o mie de persoane din municipiul Craiova și din alte localități, fără gaze. Când se reia alimentarea
18:49 - Începe Selecția Națională Eurovision 2026. 68 de piese intră în competiție
18:42 - Franța nu mai este cea mai bogată țară din Uniunea Europeană
18:36 - Rapid - Petrolul Ploiești, ora 20.00. Miză uriașă la meciul din Giulești

HAI România!

Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.

Proiecte speciale