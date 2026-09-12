Turiștii care ajung în Viscri și aleg experiența unui punct gastronomic local au ocazia să descopere preparate tradiționale, pregătite după rețete transmise din generație în generație. Printre acestea se numără și varza călită cu nucă măcinată și prune uscate, o mâncare simplă, sățioasă și plină de arome.

Varza este gătită lent, până când se înmoaie și capătă o aromă ușor caramelizată.

Pentru prepararea acestei rețete sunt necesare următoarele ingrediente:

1 varză albă de mărime potrivită;

100-150 de grame de nucă măcinată;

100 de grame de prune uscate;

2-3 linguri de ulei sau untură;

1 ceapă mare;

1 linguriță de boia dulce;

sare, după gust;

piper, după gust;

1-2 foi de dafin;

puțină apă;

opțional, chimen sau cimbru, pentru un plus de aromă.

Mai întâi, varza se curăță de frunzele exterioare și se taie fideluță. Se presară puțină sare peste ea și se frământă ușor cu mâinile, astfel încât să se înmoaie și să lase puțin suc.

Ceapa se curăță, se toacă mărunt și se pune la călit într-o cratiță încăpătoare, în ulei sau untură. Se lasă la foc mic până când devine sticloasă, apoi se adaugă boiaua dulce și se amestecă rapid, pentru ca aceasta să nu se ardă.

Varza tăiată se pune peste ceapă și se amestecă bine. Se adaugă foile de dafin, piperul și, dacă se dorește, puțin chimen sau cimbru. Se toarnă o cantitate mică de apă, apoi cratița se acoperă cu un capac.

Varza se lasă să fiarbă și să se călească la foc mic, amestecând din când în când. Dacă este nevoie, se mai adaugă puțină apă, însă preparatul nu trebuie să devină prea lichid. Gătirea lentă îi permite verzei să se înmoaie și să capete un gust intens.

Între timp, prunele uscate se spală și, dacă sunt foarte tari, se lasă câteva minute la înmuiat în apă călduță. Apoi se taie în bucăți mai mici și se adaugă peste varză, după ce aceasta a început să se înmoaie.

Nuca măcinată se pune spre finalul preparării. Se amestecă bine în cratiță și se mai lasă totul pe foc aproximativ 5-10 minute, astfel încât nuca să își elibereze aroma, iar ingredientele să se combine.

La final, se potrivește gustul de sare și piper. Varza călită cu nucă măcinată și prune uscate se servește caldă, simplă sau alături de mămăligă și pâine de casă.