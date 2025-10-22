Cum se menține în formă Marina Voica. Secretele artistei de 89 de ani

La 89 de ani, Marina Voica continuă să fie una dintre cele mai respectate voci ale muzicii ușoare românești. Recent, artista a împărtășit câteva secrete despre stilul ei de viață, garderoba atent aleasă și pasiunea pentru scenă care nu a dispărut odată cu trecerea anilor.

Chiar și la o vârstă venerabilă, Marina Voica a spus că nu urmează diete stricte și că mănâncă tot ce vrea. Artista a declarat că mănâncă puțin și des.

„Mănânc cam tot ce îmi face poftă, mai ales legume și fructe pe care le cumpăr direct de la piața din Breaza, orașul în care locuiesc de peste 20 de ani. Încerc să mănânc puțin și des, la 3-4 ore, ca să am mereu energie pentru activitățile zilnice”, spune artista.

Despre greutatea sa, Marina a mărturisit că a scăzut ușor în ultimul timp: „Acum am sub 50 de kilograme. Nu mai spun exact, căci lumea mă judecă. Dar chiar îmi vine bine orice haină, iar silueta aceasta îmi permite să port cu ușurință și pantaloni, și rochii.”

Marina Voica a păstrat gustul pentru eleganță, iar fiecare apariție publică este gândită cu atenție. Artista spus că își place foarte mult să fie cochetă.

„Îmi place să mă simt cochetă și să fiu în pas cu moda, dar fără să cheltuiesc sume uriașe. Îmi cumpăr hainele singură și le combin după plac. Bucuria mea vine din fiecare bluză sau rochie pe care o achiziționez. Moda revine mereu, așa că nu arunc lucrurile vechi, le adaptez și le combin pentru a crea ținute noi”, a explicat artista.

Colecția ei de haine și pantofi este vastă, dar Marina a recunoscut că nu poate renunța la piesele mai vechi. „Chiar dacă unele haine stau în dulap ani de zile, nu mă despart de ele. Le scot când am nevoie și creez combinații noi. Eleganța nu ține doar de bani, ci de modul în care porți ceea ce ai”, a adăugat Voica.

Artista a mai spus că nu renunță la lumina reflectoarelor, chiar dacă are aproape 90 de ani.„Publicul încă mă aplaudă și cântă alături de mine. Fiecare aplauz mă bucură enorm. Scena rămâne locul în care mă simt vie și plină de energie”, a spus ea pentru Click.